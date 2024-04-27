Polis karakolda meslektaşlarını vurdu: İki polis şehit oldu

Olay bugün akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde meydana geldi. Bir polis, henüz bilinmeyen bir nedenle meslektaşlarına silahla ateç açtı. Karakola çok sayıda ambulans sevk edildi. İki yaralı polis, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, olaya dair şu bilgiyi verdi: "Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş., etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."