Soya fasulyesi üç haftanın zirvesinde; mısırda yükseliş var

Buğday fiyatları, Karadeniz'de gerilimin artması ve bu durumun küresel arzın daha da azalmasına neden olacağının düşünülmesiyle üst üste ikinci işlem gününde de yükseldi.

Rusya, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının dün dört ayrı bölgeye saldırdığını, saldırılarda beş kişi yaralandığını ve Moskova'daki iki havalimanının uçuşları yeniden yönlendirmek zorunda kaldığını açıkladı.

İşlemciler, Moskova'nın Temmuz'da BM arabulucuğuyla imzalanmış olan tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan ve Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatlarını aksatabileceği düşünülen gerilim nedeniyle endişeli. İki ülke de başlıca tahıl ihracatçıları olma özelliği taşıyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları 13.81 dolar/bushel ile 28 Temmuz'dan bu yana en yüksek sevieye yükselmesinin ardından %1.4 artışla 13.72 dolar/bushel, yani 504.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır 5.05 dolar/bushel ile 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından %1.1 yükselerek 4.98 dolar/bushel yani 196.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday 6.46 dolar/bushel ile 9 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından %0.3 yükselerek 6.40 dolar/bushel yani 235.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.