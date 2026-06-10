ABD petrol tahminini yukarı çekti: Yıl ortalaması beklentisi yükseldi

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EIA'nın yayımladığı rapora göre, Brent petrolün bu yıl ortalama varil fiyatının 95,39 dolar olması bekleniyor. Kurum, bir önceki raporunda bu tahmini 94,85 dolar olarak açıklamıştı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrol için ortalama fiyat beklentisi ise 88,32 dolar olarak güncellendi. Geçen ay yayımlanan raporda WTI için 85,68 dolarlık tahmin paylaşılmıştı.

Kurum, 2027 yılı için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 79,39 dolar, WTI'ın ise 74,39 dolar seviyesinde öngördü.

Hürmüz Boğazı etkisi sürüyor

Raporda, petrol piyasalarındaki belirsizliğin temel nedenlerinden biri olarak Hürmüz Boğazı'nda üç aydan uzun süredir devam eden fiili kapanma gösterildi.

EIA, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik haber akışının etkisiyle Brent petrolün spot fiyatının mayıs ayında ortalama 107 dolara gerilediğini ve bunun nisan ayına göre yaklaşık 10 dolarlık düşüş anlamına geldiğini belirtti.

Bununla birlikte, anlaşmanın henüz tamamlanmadığına dikkat çekilen raporda, bölgedeki petrol üretiminin önemli kısmının halen devre dışı olduğu ve küresel talebin mevcut stoklar kullanılarak karşılandığı ifade edildi.

Üretim ve ticaret akışlarında normalleşme 2027'yi bulabilir

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın yaz başına kadar fiilen kapalı kalacağı varsayımına yer verildi. Petrol sevkiyatlarının yılın üçüncü çeyreğinde kademeli şekilde yeniden başlaması beklenirken, üretim ve ticaretin çatışma öncesindeki seviyelerine dönmesinin 2027 yılının başına kadar sürebileceği değerlendirildi.

Küresel arz kesintilerinin uzaması nedeniyle petrol stoklarındaki düşüşün hızlandığına işaret eden EIA, OECD ülkelerindeki toplam sıvı yakıt stoklarının yıl sonunda 2003'ten bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyeceğini tahmin etti.

Ayrıca kurum, mevcut arz sorunları nedeniyle petrol stoklarının tahmin dönemi boyunca savaş öncesi seviyelere ulaşamayacağını öngörürken, küresel stokların yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 6,3 milyon varil azalacağını hesapladı.

Talep görünümünde aşağı yönlü revizyon

Raporda yüksek enerji maliyetleri, yakıt arzındaki sıkışıklık ve hükümetlerin tüketimi azaltmaya yönelik politikalarının petrol talebi üzerinde baskı yarattığı vurgulandı.

Talepteki zayıflamanın özellikle Orta Doğu'dan yapılan petrol sevkiyatlarına daha bağımlı Asya ekonomilerinde daha belirgin hissedildiği kaydedildi. EIA, mevcut göstergelerin petrol tüketimindeki düşüşün daha önceki beklentilerin üzerinde gerçekleşebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Bu çerçevede kurum, küresel petrol talebinin 2026 yılında günlük ortalama 1,1 milyon varil azalacağını tahmin etti. EIA, geçen ay talepte günlük 200 bin varillik artış beklerken, şubat ayında bu beklentisini 1,2 milyon varillik artış olarak açıklamıştı.

ABD üretim tahmini de yükseldi

EIA, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimine ilişkin beklentisini de yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, ABD'nin 2026 yılı ham petrol üretiminin günlük ortalama 13 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor. Önceki raporda bu rakam 13 milyon 650 bin varil olarak öngörülmüştü.

2027 yılı için üretim tahmini ise günlük 14 milyon 150 bin varile çıkarıldı. Bir önceki raporda bu beklenti 14 milyon 100 bin varil seviyesindeydi.

Küresel arz ve tüketim beklentileri

Rapora göre, küresel petrol arzının bu yıl günlük ortalama 98 milyon 990 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Aynı dönemde küresel petrol tüketiminin ise günlük ortalama 102 milyon 860 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Gelecek yıl küresel arzın günlük 109 milyon 320 bin varile yükselmesi, tüketimin ise günlük 105 milyon 320 bin varil seviyesine ulaşması öngörülüyor.