ABD'de petrol stokları beklentilerin altında azaldı

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ABD'de ham petrol stokları, 19 Haziran'da sona eren haftada piyasa beklentilerinin oldukça altında düşüş gösterdi.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre ham petrol stokları söz konusu haftada 765 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 4 milyon 995 bin varil gerilemesi yönündeydi.

Bir önceki hafta ham petrol stoklarında 8 milyon 330 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

ABD'nin önemli teslimat merkezlerinden Cushing'de ham petrol stokları 982 bin varil azaldı.

Önceki hafta Cushing stoklarında 1 milyon 523 bin varillik gerileme yaşanmıştı.

Benzin stokları beklentinin aksine arttı

Benzin stokları, piyasanın 350 bin varillik düşüş beklentisine karşın 1 milyon 238 bin varil artış gösterdi.

Benzin stokları bir önceki hafta da 2 milyon 479 bin varil yükselmişti.

Damıtılmış ürünlerde artış

Damıtılmış ürün stoklarında da beklentinin tersine artış görüldü.

Piyasa 380 bin varillik azalış beklerken, damıtılmış ürün stokları 1 milyon 447 bin varil arttı. Önceki hafta bu kalemde 461 bin varillik düşüş kaydedilmişti.

Kalorifer yakıtı stokları ise 405 bin varil yükseldi. Bir önceki hafta kalorifer yakıtı stokları 125 bin varil azalmıştı.

Ham petrol ithalatı yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı haftalık bazda günlük 226 bin varil arttı. Önceki hafta ithalatta günlük 276 bin varillik düşüş yaşanmıştı.

Rafine petrol ürünü ithalatı ise günlük 152 bin varil geriledi. Bu kalemde önceki haftaki düşüş günlük 121 bin varil olmuştu.

Rafineri işleme hacmi geriledi

Rafinerilerin ham petrol işleme miktarı günlük 205 bin varil azaldı.

Bir önceki hafta rafineri işleme hacminde günlük 17 bin varillik gerileme kaydedilmişti.