ABD'nin petrol stoklarında beklenti tutmadı

ABD'de ticari ham petrol stoklarındaki düşüş, piyasa beklentisinin altında kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta stokların yaklaşık 600 bin varil azalarak 423 milyon 400 bin varile indiğini açıkladı. Piyasada yaklaşık 1 milyon 600 bin varillik azalış bekleniyordu.

Stratejik rezerv gerilerken benzin stokları arttı

Ticari stoklardan ayrı tutulan stratejik ham petrol rezervi de aynı dönemde 400 bin varil düşüşle 285 milyon varile geriledi. Benzin stokları ise ters yönde hareket ederek 800 bin varil arttı ve 207 milyon 700 bin varile ulaştı.

Üretimde sınırlı düşüş, dış ticarette artış

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 5-11 Eylül haftasında 3 bin varil azalarak 13 milyon 944 bin varil oldu.

Üretimdeki sınırlı gerilemeye karşılık hem ithalat hem de ihracat yükseldi. Günlük ham petrol ithalatı önceki haftaya göre 234 bin varil artarak 7 milyon 58 bin varile çıktı. İhracat ise günlük 1 milyon 414 bin varillik artışla 4 milyon 831 bin varile ulaştı.

EIA'nın eylül ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporunda, ABD'nin bu yılki günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 830 bin varil olması öngörülüyor.