Petrol rallisine ara verdi: Fiyatlar kısmen geri çekildi

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Petrol fiyatları, Orta Doğu'da arz endişelerini kısmen azaltan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının ardından güçlenen doların etkisiyle geriledi. Suudi Arabistan'ın alternatif sevkiyat rotalarını devreye alması ve ABD ile Husiler arasında görüşme gerçekleştirildiğine yönelik haberler fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 04.36 itibarıyla varil başına 105,83 dolara gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol yüzde 0,2 düşüşle 102,21 dolardan işlem gördü.

Suudi Arabistan'dan alternatif petrol rotası

Petrol piyasasında gözler Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilirken, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de yaşanabilecek sevkiyat sorunlarını aşmak için Umman üzerinden daha fazla petrol taşımaya başladığı bildirildi.

Riyad'ın Umman'ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle Asyalı rafinerilere daha fazla ham petrol yüklemesi sunduğu belirtildi. Söz konusu adım, bölgedeki askeri gerilime rağmen petrol arzının sürdürülmesi açısından piyasadaki endişeleri kısmen hafifletti.

ABD ile Husiler arasında görüşme

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise ABD ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında gerçekleştirilen görüşme oldu.

Reuters'ın aktardığına göre taraflar hafta sonunda bir araya geldi. Husiler, 2025'te varılan ateşkese bağlı olduklarını ve ABD veya İsrail gemilerine saldırmayacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın barış anlaşması arayışında olduğunu öne sürerek savaşta "umarım sona doğru" gelindiğini söyledi.

Buna karşın Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor. Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdaki gemi trafiği, savaş öncesindeki seviyelerin oldukça altında seyrediyor.

Fed kararı doları güçlendirdi

Petrol üzerindeki bir diğer baskı ise ABD'den geldi. Fed'in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e çıkarmasının ardından dolar güç kazandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun halen yüksek seviyelerde bulunduğuna dikkat çekerek önümüzdeki aylarda yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından dolar üzerinden fiyatlanan petrolün maliyetini artırarak talep görünümü üzerinde baskı oluşturdu.

Brent haftalık kazancını koruyor

Günlük düşüşe rağmen petrol fiyatları haftalık bazda yükselişini sürdürüyor. Brent petrol, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve enerji altyapısındaki aksamalara ilişkin haberlerle hafta içerisinde 110 dolar seviyesine yaklaşmıştı.

Brent'in haftalık yükselişi yüzde 1,2 seviyesinde bulunurken, ABD'deki petrol stoklarının üst üste üçüncü haftada gerilemesi de fiyatlardaki düşüşün daha sert olmasını engelledi.