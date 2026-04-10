AB'nin Rus gazına talebi artıyor

Avrupa'nın, yılın ilk çeyreğinde Rusya'nın Sibirya'daki Yamal LNG projesinden yaptığı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırdığı bildirildi. Enerji piyasalarına ilişkin veriler, bölgenin Rus LNG'sine olan talebinde yükselişe işaret etti.

Enerji araştırma şirketi Kpler verilerine göre, Avrupa'nın Yamal LNG'den ithalatı yılın ilk üç ayında yüzde 17 artarak 5 milyon tona ulaştı. Sevkiyat sayısı ise geçen yılın aynı dönemindeki 68'den 71'e yükseldi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu ithalat için yaklaşık 2,88 milyar euro harcadığı hesaplandı.

Yamal ithalatta başı çekti

Yamal LNG, AB'nin Rusya'dan gerçekleştirdiği LNG alımlarının yüzde 97'sini oluşturdu. İlk çeyrekte yapılan 71 sevkiyatın 69'u AB ülkelerine yöneldi. Mart ayında gerçekleşen 25 sevkiyat, yılın ilk iki ayına kıyasla daha yüksek bir seviyeye işaret etti. Aynı dönemde Asya pazarına yapılan sevkiyatlarda ise düşüş gözlendi.

Alman çevre kuruluşu Urgewald'dan Sebastian Rötters, “Tüm rakamlar Rusya'nın Avrupa pazarına olan bağımlılığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Kpler verilerine göre, toplam 5 milyon ton LNG'nin 1,8 milyon tonu mart ayında teslim edildi.

Fiyat artışı harcamayı yükseltti

AB'nin Rus LNG'sine yaptığı harcamadaki artışın, mart ayında gaz fiyatlarında görülen yükselişle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Avrupa'da gaz fiyatları mart ayında ortalama megavat-saat başına 52,87 euroya çıkarken, ocak ve şubat aylarında bu rakam yaklaşık 35 euro seviyesindeydi.

ABD LNG'si öne çıkıyor

AB Komisyonu verileri, bugüne kadar ithal edilen LNG'nin üçte ikisinden fazlasının ABD kaynaklı olduğunu ortaya koydu. AB Enerji Komiseri Dan Jørgensen, Rus LNG'sine yönelik planlanan yasağı savunarak, “geçmişte yaptığımızı tekrarlamanın hata olacağını” ifadelerini kullandı.

Brüksel'in, 2027 Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan yasağı yeniden değerlendirmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.