Petrolde gerilim etkisi: Fiyatlar yeniden yükselişe geçti

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle üretim kapasitesinde düşüş yaşandığını duyurmasının ardından yeniden yukarı yönlü hareket etti.

Brent petrol, dalgalı seyreden işlemlerde dün yüzde 1,2 artış göstererek 97 dolar sınırına yaklaştı. Ancak ABD ile İran arasında Salı günü ilan edilen ateşkesin etkisiyle haftalık bazda yüzde 10’un üzerinde değer kaybı yaşadı. ABD ham petrolü ise varil başına yaklaşık 99 dolar seviyesinde işlem gördü.

Suudi Arabistan’da üretim kapasitesi daraldı

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı, enerji tesislerine yönelik saldırılar sonucunda ülkenin günlük petrol üretim kapasitesinin yaklaşık 600 bin varil azaldığını açıkladı. Bloomberg hesaplamalarına göre bu kayıp, ülkenin normal ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

Boru hattı saldırısı kaybı büyüttü

Öte yandan Kızıldeniz üzerinden petrol sevkiyatında kullanılan Doğu-Batı boru hattına bağlı bir pompa istasyonunun hedef alınması, haftalık bazda günlük yaklaşık 700 bin varillik ek kapasite kaybına yol açtı. Bölgede tansiyonun arttığı süreçte Kuveyt de bazı kritik tesislere yönelik insansız hava aracı saldırılarının engellendiğini duyurdu.

Enerji arzı için stoklar devreye alındı

Orta Doğu petrolüne yüksek oranda bağımlı ülkelerden Japonya, arz riskine karşı stoklarını kullanmaya başladı. Başbakan Sanae Takaichi, Mayıs ayında yaklaşık 20 günlük petrolün rezervlerden piyasaya sunulacağını açıkladı. ABD ise enerji maliyetlerindeki artışı sınırlamak amacıyla Stratejik Petrol Rezervi’nden takas yoluyla 30 milyon varile kadar petrol sağlama teklifinde bulundu.

Trump’tan Hürmüz Boğazı çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin “çok iyimser” olduğunu belirtti. İsrail’in Lübnan’daki İran destekli Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının ise düşük yoğunlukta süreceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise söz konusu saldırıların ABD-İran ateşkes anlaşmasının parçası olmadığını vurguladı.

Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerden ücret aldığına dair haberler var. Böyle bir şey olmamalı; eğer oluyorsa derhal durdurulmalı!” ifadelerini kullandı.

Gözler İslamabad’daki kritik görüşmede

Piyasalarda dikkatler, Cumartesi günü Islamabad’da İranlı yetkililerle yapılması planlanan görüşmelere çevrildi. ABD heyetine JD Vance’in başkanlık etmesi bekleniyor.

Görüşmelerde en kritik başlıklardan biri, Şubat ayının sonundan bu yana neredeyse kapanma noktasına gelen Hürmüz Boğazı olacak. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki aksaklıklar, ciddi bir arz şoku riskini beraberinde getiriyor.