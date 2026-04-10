Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (10 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (10 Nisan 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Orta Doğu’daki ateşkes havası, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında indirimi getirdi. Gece yarısından itibaren motorine 12,94 TL, benzine 1,09 TL indirim uygulanmaya başladı. 10 Nisan 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme ve Orta Doğu’da güçlenen ateşkes beklentileri, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren motorinde litre başına 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL fiyat indirimi uygulanırken, İstanbul’da motorinin litre fiyatı 75 TL’nin altına geriledi.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.18 TL
Motorin: 72.43 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.03 TL
Motorin: 72.28 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.15 TL
Motorin: 73.56 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 63.43 TL
Motorin: 73.84 TL
LPG: 34.79 TL