Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (5 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (5 Mart 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarında yer alan motorin ve benzine gece yarısı zam yapılacağı iddiaları doğrulanmadı. 5 Mart itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış gerçekleşmedi. 5 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Sektör kaynaklarında yer alan iddialarda, 5 Mart gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 12,45 TL, benzinin litre fiyatına ise 3,68 TL zam yapılacağı öne sürüldü. Ancak söz konusu artış gerçekleşmedi ve gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 58.40 TL
Motorin: 60.40 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 58.24 TL
Motorin: 60.23 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara:
Benzin: 59.34 TL
Motorin: 61.49 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir:
Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL
LPG: 30.09 TL