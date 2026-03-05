Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (5 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Sektör kaynaklarında yer alan iddialarda, 5 Mart gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 12,45 TL, benzinin litre fiyatına ise 3,68 TL zam yapılacağı öne sürüldü. Ancak söz konusu artış gerçekleşmedi ve gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 58.40 TL

Motorin: 60.40 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara:

Benzin: 59.34 TL

Motorin: 61.49 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir:

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL

LPG: 30.09 TL