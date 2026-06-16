Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir ayın dibine yakın

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Avrupa doğal gaz kontratları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın imzalandığını açıklamasının ardından salı günü bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın hareket etti.

ABD-İran ön anlaşmasına ilişkin haber akışı, Avrupa enerji piyasasında son dönemde fiyatlara yansıyan jeopolitik risk priminin azalmasına neden oldu.

Gösterge niteliğindeki Hollanda ön ay vadeli doğal gaz kontratı megavatsaat başına 44,23 euroya geriledi.

İngiltere doğal gaz kontratı ise therm başına 100,20 pense düştü. Her iki kontrat da pazartesi günü görülen bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

Jeopolitik risk primi azaldı

ABD ile İran arasında sağlanan ön barış anlaşması, Avrupa enerji piyasalarında savaş kaynaklı arz endişelerini hafifletti.

Üç ay süren çatışma döneminde tedarik zincirlerinde olası kesintiler, deniz ticaretindeki riskler ve enerji altyapısına yönelik kırılganlıklar doğal gaz fiyatları üzerinde baskı yaratmıştı.

Normalleşme süreci dalgalı olabilir

Diplomatik ilerleme, toptan doğal gaz piyasalarında kısa vadeli rahatlama sağladı. Ancak analistler, savaş dönemindeki fiyat artışlarıyla yeniden gündeme gelen yapısal kırılganlıkların tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

Bu nedenle Avrupa doğal gaz piyasasında tam normalleşme sürecinin uzun ve dalgalı olabileceği değerlendiriliyor.

Tüketiciye yansıması zaman alabilir

Toptan doğal gaz fiyatlarındaki gevşeme, Avrupalı tüketiciler ve büyük sanayi şirketleri için önemli bir nefes alma alanı sağladı.

Buna karşın fiyatlardaki düşüşün kısa sürede ucuz enerji dönemine dönüş anlamına gelmediği belirtiliyor.

LNG trafiği belirleyici olacak

Avrupa'da depolara gaz enjeksiyon sezonu devam ederken, son kullanıcı fiyatlarında kalıcı rahatlama için küresel sıvılaştırılmış doğal gaz trafiğinin istikrara kavuşması önem taşıyor.

Yüksek talebin sürmesi ya da savaş sonrası lojistik sorunların devam etmesi halinde, piyasada ikincil bir arz sıkışıklığı yaşanabileceği ifade ediliyor.