BASBAŞ, yatırımcı sayısını 12 firmaya ulaştıracak

BASBAŞ, yüksek katma değerli üretim yapmak isteyen ancak uygun büyüklükte sanayi parseli bulmakta zorlanan yatırımcılara, 10 bin metrekareden 300 bin metrekareye kadar büyüklükteki sanayi parselleri ve üretime hazır binalar sunuyor. Yatırım ikliminin durağan seyrettiği bu dönemde, yatırım kararı alan yatırımcılar ise uygun sanayi arazisi bulmakta sorun yaşıyor. Bu noktada, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde 2,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alanı sanayi yatırımlarına hazır hâle getiren BASBAŞ, sanayicilere önemli imkânlar sunuyor.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) ve BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, bölgedeki parsel esnekliğine dikkat çekerek, “Türkiye’de özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde sanayicilerimizin istediği büyüklükte ve altyapısı hazır parsel bulması giderek zorlaşıyor. BASBAŞ’ta ise yatırımcılara 10 bin metrekareden 300 bin metrekareye kadar esnek parsel seçenekleri sunuyoruz. Bu, özel sektör eliyle ülkeye kazandırılmış son yılların en büyük sanayi alanı yatırımı” dedi.

ESBAŞ’daki deneyimi BASBAŞ’la taçlandıracak

ESBAŞ’ın İzmir’in ihracatından yüzde 26, Ege Bölgesi’nin genel ihracatından ise yüzde 11 pay aldığını kaydeden Faruk Güler, ESBAŞ’ı yıllık 3,5 milyar dolarlık ihracat seviyesine getirmelerinin 25 yıl sürdüğünü belirtti. Güler, “BASBAŞ’taki ana hedefimiz bu süreyi yarıdan fazlasına indirmek. ESBAŞ’ta elde ettiğimiz çeyrek asırlık tecrübe, bilgi birikimi ve güçlü kurumsal yapıyı BASBAŞ’a doğrudan entegre ettik. Planımız, BASBAŞ’ı 10 yıl içinde yıllık 3 ila 3,5 milyar dolar ihracat yapan devasa bir serbest bölge hâline getirmek” şeklinde konuştu.