Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (13 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları)

Benzine yeni zam yolda: Fiyatlar 65 lirayı aşacak
ABD ile İran arasındaki çatışmaların uzaması ve Hürmüz Boğazı’ndaki arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatları yükselirken, Türkiye’de benzine yeni bir zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL zam yapılacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL zam öngörülüyor.
Beklenen artışla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatının yaklaşık 64,95 TL’ye, başkent Ankara’da 65,90 TL’ye, İzmir’de 66,18 TL’ye yükselecek. Doğu illerinde ise fiyatlar 67,53 TL seviyesine çıkacak.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.39 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.72 TL
Motorin: 67.23 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara:
Benzin: 64.83 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir:
Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.77 TL
LPG: 33.69 TL