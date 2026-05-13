Petrol fiyatları üç günlük yükselişin ardından geriliyor

Petrol fiyatları, üç seans boyunca kaydedilen artış grafiğinin ardından çarşamba günü Asya işlemlerinde düşüş gösterdi. Brent petrol temmuz vadeli kontratları %0,4 kayıpla varil başına 107 dolar 36 sente gerilerken, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol vadeli işlemleri %0,3 azalarak 101 dolar 91 sentten işlem gördü. Piyasa aktörleri, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlardaki aksamaları ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) stok verilerini analiz etmeye devam ediyor.

Hürmüz Boğazı kısıtlamaları arz endişelerini sürdürüyor

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, bölgedeki gerilimin ardından ticari trafiğe kapalı kalmaya devam ediyor. Trump, İran ile ateşkes ihtimalinin zayıfladığını ve Tahran'ın barış önerilerine verdiği son yanıtı reddettiğini bildirmişti. Bu gelişme, bölgedeki çatışma sürecinin uzayabileceğine dair piyasa beklentilerini kuvvetlendirdi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), salı günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın mayıs ayı sonuna kadar kapalı kalacağını öngördüğünü duyurdu. Kurum, küresel stokların bu yıl günde 2 milyon 600 bin varil azalabileceği tahmininde bulundu. EIA verilerine göre Brent petrol fiyatlarının mayıs ve haziran aylarında ortalama 106 dolar seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları stok verileri ve makroekonomik baskılarla dengeleniyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından paylaşılan verilere göre, ham petrol stokları 8 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 188 bin varil azaldı. Bu veri, stoklarda üst üste dördüncü haftalık düşüşe işaret etti. Ancak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) raporunda enflasyonun dirençli çıkması, Federal Rezerv (Fed) faiz politikasına dair belirsizliği artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Hürmüz Boğazı ile bağlantılı aksamalar nedeniyle petrol piyasasının 2027 yılına kadar tam olarak toparlanamayabileceği uyarısında bulunmuştu. Suudi Arabistan, körfez ihracatını ikame etmek amacıyla Doğu-Batı boru hattının kullanımını artırmıştı. Analistler, alternatif rotaların engellenen ihracat hacmini tamamen karşılayamayacağını belirtiyor.

Trump ve Şi Jinping Pekin'de enerji güvenliğini görüşecek

Piyasalar, 14-15 Mayıs tarihlerinde Pekin'de gerçekleşecek olan Trump ve Şi Jinping zirvesini takibe aldı. Görüşmelerin gündem maddeleri arasında İran çatışması, ticaret gerilimleri, gümrük tarifeleri ve enerji güvenliği yer alıyor. Trump'ın çarşamba günü Pekin'e varması ve cuma gününe kadar sürecek heyetler arası görüşmelere katılması planlandı.

ABD'de faiz oranlarının uzun süre yüksek kalma ihtimali, küresel yakıt talebi büyümesini yavaşlatarak arz kaynaklı fiyat kazançlarını sınırlıyor. Yatırımcılar, fiyat baskılarına dair daha fazla veri elde etmek amacıyla bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerine odaklandı. Arz tarafındaki daralma risklerine rağmen makroekonomik veriler fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi törpülüyor.