BofA'dan Petrolde 150 dolar senaryosu

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Bank of America, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamalarının sürmesi üzerine Brent petrole ilişkin fiyat beklentilerini yukarı çekti.

Bankanın değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki çatışmaların süresi ve enerji altyapısına verebileceği hasara bağlı farklı fiyat senaryoları yer aldı.

İkinci yarı için ortalama fiyat beklentisi 83 dolar

Banka, Brent petrolün 2026'nın ikinci yarısındaki ortalama varil fiyatına yönelik tahminini 83 dolara çıkardı.

2027 yılı için fiyat beklentisini ise varil başına 75 dolar olarak belirledi.

Çatışmaların uzaması fiyatı 120 dolara taşıyabilir

Bank of America'ya göre Orta Doğu’daki çatışmaların petrol akışını kısıtlayarak yıl sonuna kadar sürmesi durumunda Brent, varil başına 95-120 dolar aralığında işlem görebilir.

Çatışmaların daha geniş bir alana yayılması ve büyük enerji altyapılarının ciddi zarar görmesi halinde ise fiyatın 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.