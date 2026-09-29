Brent petrol 100 doların, WTI 93 doların üzerine çıktı
Brent petrolün varil fiyatı 100 doların, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 93 doların üzerine yükseldi. ABD-İran görüşmelerinde sınırlı ilerleme kaydedilirken, Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı boru hattındaki petrol akışını günlük yaklaşık 3,5 milyon varile çıkardığı bildirildi.
Petrol fiyatları yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 100 doları, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 93 doları aştı.
New York’ta gerçekleştirilen son ABD-İran görüşmelerinde sınırlı ilerleme kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik son teklifini reddetti.
İranlı yetkililerin, Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmek ve kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden önce Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için anlaşmaya varılması ihtimaline şüpheyle yaklaştığı bildiriliyor.
Trump’ın ise nükleer anlaşma yönünde anlamlı ilerleme sağlanması durumunda İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulan fonların serbest bırakılmasını değerlendirdiği belirtiliyor.
Suudi Arabistan petrol akışını artırdı
Suudi Arabistan’ın, Doğu-Batı boru hattındaki onarımların ardından petrol akışını günlük yaklaşık 3,5 milyon varile çıkardığı bildiriliyor. Söz konusu hat, petrol sevkiyatında Hürmüz Boğazı’na alternatif bir güzergâh sağlıyor.