Küresel borsalarda satış baskısı: Petrol 106 doları aştı

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Küresel piyasalar 29 Eylül sabahına üç farklı görüntüyle başladı. Asya borsalarında satışlar öne çıkarken ABD endeks vadelileri geriliyor, Avrupa vadeli endeksleri ise artıda seyrediyor. Brent petrolün yeniden 106 doların üzerine çıkması ve ABD tahvil faizlerinin 19 yılın zirvesine yükselmesi risk iştahını sınırlıyor.

Asya borsalarında satış öne çıktı

Günün ilk fiyatlaması Asya'dan geliyor. Bölgedeki önemli borsaların büyük bölümünde satış ağırlıklı seyir görülürken özellikle teknoloji hisselerinde baskı dikkat çekiyor.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi gerilerken teknoloji hisselerindeki kayıp daha belirgin seyrediyor. Çin'de CSI 300 Endeksi de son bir yılın düşük seviyeleri çevresinde hareket ediyor.

Japonya, Güney Kore ve Avustralya piyasalarında ise yükselen küresel tahvil faizleri ve petrol fiyatlarının ekonomik büyüme üzerindeki olası etkileri yakından izleniyor.

ABD endeks vadelileri ekside

Asya'daki satış eğilimine Wall Street'in açılış öncesi fiyatlaması da eşlik ediyor.

S&P 500 endeks vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,7, Nasdaq 100 endeks vadelileri yüzde 0,9, Dow Jones vadeli kontratları ise yüzde 0,5 civarında geriliyor.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 vadeli kontratlarındaki daha sert kayıp, yükselen uzun vadeli faizlerin yüksek değerlemeli teknoloji şirketleri üzerindeki baskısını gösteriyor.

Avrupa vadeli endeksleri ayrıştı

ABD ve Asya tarafındaki negatif görünüme karşılık Avrupa borsalarının açılış öncesi fiyatlaması pozitif.

Euro Stoxx 50, DAX ve CAC 40 vadeli kontratları sabah saatlerinde artıda seyrediyor.

Böylece küresel piyasalar yeni güne belirgin bir ayrışmayla giriyor: Asya'da satış, ABD endeks vadelilerinde düşüş, Avrupa vadeli endekslerinde ise yükseliş görülüyor.

Brent petrol yeniden 106 doların üzerinde

Borsalar üzerindeki baskının önemli kaynaklarından biri petrol fiyatları.

Brent petrol sabah işlemlerinde yeniden 106 doların üzerine çıkarken ABD tipi ham petrol de 93 doların üzerinde işlem görüyor.

Orta Doğu'daki arz risklerinin tamamen ortadan kalkmaması ve ABD-İran hattındaki belirsizlik, petrol fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

Petroldeki yükseliş yalnız enerji piyasasını etkilemiyor. Enerji maliyetlerinin yüksek kalması enflasyon beklentilerini artırarak merkez bankalarının faiz indirim alanını daraltabileceği için hisse senedi piyasalarında da baskı yaratıyor.

Tahvil faizi 19 yılın zirvesinde

Küresel borsaları zorlayan ikinci başlık ABD tahvil piyasası.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,27 seviyesini aşarak 2007'den bu yana en yüksek bölgeyi gördü. İki yıllık tahvil faizi de yüzde 5 sınırına yaklaştı.

Yüksek tahvil getirileri, yatırımcıya hisse senetleri dışında güçlü bir alternatif sunarken şirketlerin finansman maliyetlerini de artırıyor.

Bu etki özellikle teknoloji hisselerinde daha belirgin hissediliyor.

Petrol yükseldikçe faiz baskısı büyüyor

Petrol ile borsa arasındaki bağlantının merkezinde enflasyon bulunuyor.

Enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalması, ABD'de enflasyonun daha dirençli seyretme riskini artırıyor. Bu da Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeniden artırabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, tahvil faizleri üzerinden borsalara ikinci kez baskı yapıyor.

Gözler bugün ABD verisinde

Piyasaların bugün izleyeceği önemli gelişmelerden biri ABD'den gelecek JOLTS açık iş sayısı olacak.

Veri Türkiye saatiyle 17.00'de açıklanacak.

İş gücü talebinin güçlü kaldığını gösteren bir sonuç, Fed'e ilişkin faiz beklentilerini güçlendirebilir. Daha zayıf bir veri ise tahvil faizlerindeki yükselişi sınırlayabilir.

Haftanın devamında açıklanacak PCE enflasyonu ve cuma günkü ABD istihdam raporu da petrol-faiz-borsa denkleminde yeni fiyatlamalara yol açabilir.