Dizelde sert yükseliş: Fiyatlar zirveye ulaştı

Belçika'da akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürürken dizel fiyatlarında tarihi bir seviyeye ulaşılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte dizelin litre fiyatının gece yarısından itibaren rekor kıracağı bildirildi.

Dizelde rekor seviye

Belçika Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tavan fiyatlara göre, dizel (B7) litre başına 17 sent artışla 2,333 Euro'ya çıkacak. Böylece ülkede dizel fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış olacak.

Benzin ve kalorifer yakıtında da artış

Açıklamaya göre benzin (95-E10) fiyatı litre başına 5,7 sent artarak 1,92 Euro'ya yükselirken, kalorifer yakıtı da 3,5 sentlik artışla 1,4347 Euro'ya çıkacak.

Şubat ayı sonunda dizelin litre fiyatı 1,627 Euro, benzinin litre fiyatı ise 1,503 Euro seviyesindeydi. Son artışlarla birlikte dizel fiyatları yüzde 43,4, benzin fiyatları ise yüzde 27,7 oranında yükselmiş oldu.

Tavan fiyat uygulaması sürüyor

Belçika'da akaryakıt fiyatları, hükümetin belirlediği tavan fiyat sistemiyle düzenleniyor. Ekonomi Bakanlığı, her gün yakıt türlerine göre uygulanabilecek azami fiyatları açıklarken, istasyonların bu seviyelerin üzerine çıkmasına izin verilmiyor.

Enerji krizini geride bıraktı

Ülkede dizel fiyatları daha önce 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizi sırasında litre başına 2,24 Euro'ya kadar yükselmişti. Yeni fiyatla birlikte bu seviyenin de üzerine çıkılarak yeni bir rekor kırılmış oldu.

Piyasalarda arz güvenliğine yönelik endişelerin artması ve jeopolitik gerilimin yükselmesi, uluslararası petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor.