Dünyanın en büyük alıcılarından Çin frene bastı: 10 yılın en düşük verisi

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Çin'in ham petrol ithalatı, iç talepteki zayıflama ve rafine petrol ürünlerine getirilen ihracat kısıtlamalarının rafineri faaliyetlerini sınırlamasıyla haziran ayında sert geriledi. İthalat yıllık bazda yüzde 41,3 düşerek yaklaşık son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Çin gümrük verilerine göre ülkenin haziran ayındaki ham petrol ithalatı 29,27 milyon ton, günlük bazda ise 7,12 milyon varil olarak gerçekleşti. Böylece Ekim 2016'dan bu yana en düşük miktar kaydedildi.

Mayıs ayında sekiz yılın en düşük seviyesine gerileyen ham petrol ithalatı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 12 daha azaldı.

Vortexa verilerine göre Çin'in deniz yoluyla gerçekleştirdiği ham petrol ithalatı günlük yaklaşık 6 milyon varil oldu. Orta Doğu'dan yapılan alımlar 10 yılın en düşük seviyesine inerken, İran'dan gelen petrol miktarı aylık bazda yüzde 40 azalarak günlük 800 bin varilin altında kaldı.

Rafineri kullanım oranı düştü

Çinli danışmanlık şirketi Oilchem'in verileri, ham petrol damıtma tesislerindeki kullanım oranının haziranda yüzde 57,72'ye gerilediğini gösterdi. Oran, aylık bazda 3,28 puan, yıllık bazda ise 13,09 puan düştü.

Vortexa analisti Emma Li, "Rafineri çalışma oranları muhtemelen 10 yılın en düşük seviyesine yakındı. Zayıf iç talep ve rafine petrol ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamaları baskı oluşturdu. Ancak rafine ürün ihracatı gevşetilirse çalışma oranlarında kısmi bir toparlanma görülebilir" dedi.

Elektrikli araçlar petrol tüketimini etkiliyor

Çin'in ithalatındaki sert gerileme, küresel piyasada diğer alıcılar için daha fazla petrol arzı kalmasına yol açtı.

Öte yandan petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından yakıt tüketiminde görülen düşüş, ülkenin geniş elektrikli araç filosunun petrol talebini sınırladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Doğal gaz ithalatı haziranda yükseldi

Çin'in doğal gaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 10,9 milyon tona ulaştı.

Yılın ilk yarısında ise ithalat yüzde 3,4 azalarak 57,45 milyon tona geriledi. Açıklanan verilerde LNG ile boru hatları üzerinden gelen doğal gaz ayrı ayrı gösterilmedi.

Rafine ürün ihracatı yüzde 13,2 azaldı

Çin'in rafine petrol ürünü ihracatı haziranda 4,36 milyon ton olarak kaydedildi.

Ocak-haziran döneminde ise ihracat, İran savaşı sırasında iç arzı korumak amacıyla mart ayında uygulamaya alınan kısıtlamaların etkisiyle yüzde 13,2 düşerek 23,59 milyon tona indi.