Enerji Bakanı Bayraktar: 8 milyon hanenin gazı yerli üretimden karşılanacak

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Karadeniz’de doğal gaz üretimini artıracak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nda çalışmalar son aşamaya geldi. Zonguldak’taki Filyos Limanı’nı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, platformda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, platformun ekim ayının sonuna doğru Karadeniz’de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya gönderileceğini söyledi. Yıl sonuna kadar ilk gazın yakılmasıyla Sakarya Gaz Sahası’nda ikinci faz tamamlanmış olacak.

Osman Gazi Platformu 4 milyon haneye daha gaz sağlayacak

Sakarya Gaz Sahası’nın ilk fazında yaklaşık 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek üretimin sürdüğünü belirten Bayraktar, ikinci fazla günlük 10 milyon metreküplük ilave üretim sağlanacağını açıkladı.

Bayraktar, “2. Faz'da 10 milyon metreküp daha, yani 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.” dedi.

Ekonomiye yıllık 3,5 milyar dolar katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, dünyada doğal gaz ve petrol fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğine işaret ederek Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun ekonomik katkısına da dikkat çekti.

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre platformun günlük üreteceği gaz, bugünkü doğal gaz fiyatlarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık büyüklüğe karşılık geliyor. Platformun Türkiye ekonomisine yıllık katkısının ise 3,5 milyar dolar olması öngörülüyor.

7 bin kişi Osman Gazi Platformu için çalışıyor

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’ndaki çalışmaların ölçeğine ilişkin rakamları da paylaşan Bayraktar, yaklaşık 7 bin kişinin çalıştığını söyledi. Platformu “Türkiye’nin en büyük şantiyesi” olarak nitelendiren Bayraktar, tesisin kendi içerisinde 21 ayrı fabrikaya sahip olduğunu belirtti.

Platform, 29 Mayıs 2025’te Cumhurbaşkanı’nın katıldığı törenle İstanbul Boğazı’ndan Filyos’a uğurlanmıştı. Bayraktar, reaktivasyon çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve sürecin tamamlanması için yaklaşık bir aylık süre kaldığını açıkladı.

Platformda 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor

Tesiste çalışmalar devam ederken günde yaklaşık 6 kilometre kablolama gerçekleştiriliyor. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor ve yaklaşık 30 kilometrelik borulama yapılacak.

Bayraktar ayrıca Osman Gazi’nin kardeş platformunun 2028’de geleceğini ve bunun ardından üretimin 4 katına çıkacağını söyledi. Bu konudaki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bayraktar: Doğal gaz depolarımız dolu, kışa hazırız

Küresel enerji krizine de değinen Bayraktar, arz güvenliği konusunda dünyada ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Türkiye’nin bu süreçten korunması için çalıştıklarını belirten Bayraktar, doğal gaz depolarının yaz dönemine girerken doldurulduğunu açıkladı.

Bayraktar, “Bugüne kadar hamdolsun herhangi arıza, sıkıntı yaşamadık. Yaza girerken daha doğal gaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız.” ifadelerini kullandı.