Enerjisa Üretim’de kadınların saha sorumluluğu genişliyor

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Program kapsamında teknik eğitimlerini tamamlayan kadın mühendis ve teknisyenler, Ovacık’ta edindikleri işletme de­neyimini Harmancık’ta üstlen­dikleri yeni sorumluluklara ak­tarıyor.

2023’ten bu yana 25 kadın katıldı

REDKA programına 2023 yı­lından bu yana 25 kadın mühen­dis ve teknisyen katıldı. Progra­mın 2026 döneminde yer alan 11 teknisyenin ise teknik eğitim­leri devam ediyor. Eğitimlerini tamamlayan çalışanlar, santral işletme süreçlerinde görev ala­rak saha deneyimi kazanıyor ve farklı tesislerde sorumluluk üst­lenme imkânı buluyor.

Enerjisa Üretim İnsan ve Kül­tür Genel Müdür Yardımcısı Ay­şegül Gürkale, programın kadın­ların teknik görevlerde deneyim kazanması ve sorumluluk alan­larını genişletmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Gürka­le, enerji sektöründe teknolo­jik altyapının yanı sıra bilgi, uz­manlık ve ekip çalışmasının da belirleyici olduğunu ifade ede­rek, çalışanların yetkinliklerini geliştirmelerini ve yeni görevler üstlenmelerini destekledikleri­ni kaydetti.