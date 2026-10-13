Enerjisa Üretim’de kadınların saha sorumluluğu genişliyor
Enerji sektöründe kadınların teknik ve operasyonel görevlerde daha fazla yer almasına yönelik uygulamalardan biri olan Rüzgârı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar (REDKA) programı, Çanakkale Ovacık RES’in ardından Harmancık RES’e de taşındı.
Program kapsamında teknik eğitimlerini tamamlayan kadın mühendis ve teknisyenler, Ovacık’ta edindikleri işletme deneyimini Harmancık’ta üstlendikleri yeni sorumluluklara aktarıyor.
2023’ten bu yana 25 kadın katıldı
REDKA programına 2023 yılından bu yana 25 kadın mühendis ve teknisyen katıldı. Programın 2026 döneminde yer alan 11 teknisyenin ise teknik eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerini tamamlayan çalışanlar, santral işletme süreçlerinde görev alarak saha deneyimi kazanıyor ve farklı tesislerde sorumluluk üstlenme imkânı buluyor.
Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, programın kadınların teknik görevlerde deneyim kazanması ve sorumluluk alanlarını genişletmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Gürkale, enerji sektöründe teknolojik altyapının yanı sıra bilgi, uzmanlık ve ekip çalışmasının da belirleyici olduğunu ifade ederek, çalışanların yetkinliklerini geliştirmelerini ve yeni görevler üstlenmelerini desteklediklerini kaydetti.