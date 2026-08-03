Gazprom'dan kritik kış uyarısı: Üç Avrupa ülkesinde risk büyüyor

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Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarındaki açığın 12 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Şirket, mevcut seviyelerin soğuk hava döneminde güvenilir gaz tedariki bakımından ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Gazprom tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarının haziran ve temmuz aylarına ilişkin doluluk verileri değerlendirildi.

Depolardaki gaz miktarı yüzde 17,3 azaldı

Açıklamaya göre Avrupa'nın yer altı depolarında bulunan doğal gaz miktarı, 31 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 daha düşük seviyede kaldı. Bölgedeki toplam gaz açığının ise 12 milyar metreküpe çıktığı belirtildi.

Üç ülkede doluluk oranları ortalamanın altında

Almanya, Hollanda ve Fransa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranlarının Avrupa ortalamasının gerisinde kaldığı bildirildi.

Gazprom, depolardaki mevcut tabloya ilişkin, "Mevcut durum, soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariki açısından risk yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Gazprom'un Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği doğal gaz ihracatı önemli ölçüde azalmıştı.