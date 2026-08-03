Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (3 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Sektör kaynaklarına göre otogazın (LPG) litre fiyatına gece yarısından itibaren 2,45 TL zam yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.18 TL

Motorin: 80.97 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.02 TL

Motorin: 80.82 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 68.14 TL

Motorin: 82.09 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 68.44 TL

Motorin: 82.37 TL

LPG: 31.19 TL