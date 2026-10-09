Goldman Sachs'tan çarpıcı petrol analizi: Risk primi 2022'deki zirveyi aştı

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Goldman Sachs, Orta Doğu'daki arz kesintilerine ilişkin endişelerin Brent petrolünün fiyatına yansıyan risk primini eylülde varil başına yaklaşık 22 dolara taşıdığını bildirdi. Bankanın hesaplamasına göre bu rakam, kayıtlardaki en yüksek ikinci aylık seviye oldu.

Analistler, yüksek risk priminde yalnızca petrol tedarikine yönelik kaygıların değil, yatırımcıların portföylerini korumak için petrole yönelmesinin de etkili olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşındaki seviyenin üzerinde

Banka, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022'de tahmin edilen en yüksek aylık risk priminin varil başına 16 doları aşmadığına dikkat çekti. Bu karşılaştırmayla, 2026'da yaşanan petrol arz şokunun benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını vurguladı.

Stoklardaki düşüş fiyatları nasıl etkiliyor?

Goldman Sachs'a göre OECD ülkelerinin ticari petrol stokları, Brent fiyatlarının temel belirleyicileri arasında yer almayı sürdürüyor.

Bankanın hesaplamasında, bu stokların 100 milyon varil azalması, Brent için arz ve talep koşullarına dayalı olarak hesaplanan adil değeri yaklaşık 8 dolar artırıyor.

Yatırımcılar kayıplardan korunmak için petrole yöneliyor

Arz şoklarının yaşandığı dönemlerde petrol, yatırımcılar açısından bir korunma aracına da dönüşüyor. Banka, hisse senedi ve tahvil portföylerinde oluşabilecek kayıpları dengelemek isteyen yatırımcıların petrol pozisyonlarını artırma eğiliminde olduğunu belirtti.

Bu tercihin arkasında, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon kaygılarını artırması ve geleneksel finansal varlıkların getirileri üzerinde baskı oluşturması bulunuyor.