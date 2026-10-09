Avrupa'da kârlar yüzde 21 artacak: Enerji şirketleri farkı açıyor

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Avrupa borsalarında işlem gören büyük şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları öncesinde kâr beklentileri yükseldi. Londra Borsası Grubu'nun (LSEG) 9 Ekim'de güncellediği analist tahminlerine göre STOXX Europe 600 endeksindeki şirketlerin toplam kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artması bekleniyor. Ancak rakamların ayrıntıları, yükselişin büyük ölçüde enerji sektöründen kaynaklandığını ve şirketler arasındaki kârlılık farkının açıldığını gösteriyor.

Bir hafta önce yüzde 19,4 olarak hesaplanan kâr artışı beklentisi 1,6 puan yukarı çekildi. Yeni tahminin gerçekleşmesi halinde Avrupa'nın büyük şirketleri son 14 çeyreğin en yüksek ikinci kâr artışına ulaşacak.

Bununla birlikte enerji şirketleri hesaplamadan çıkarıldığında beklenen kâr artışı yüzde 9,7'ye geriliyor. Bu fark, yüksek petrol ve yakıt fiyatlarının şirket bilançolarında yarattığı etkinin boyutunu ortaya koyuyor.

Enerji şirketlerinde yüzde 115,9 kâr artışı bekleniyor

Üçüncü çeyrek tahminlerinde en dikkat çekici artış enerji sektöründe görülüyor. LSEG verilerine göre Avrupa'nın büyük enerji şirketlerinin kârlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 115,9 yükselmesi bekleniyor.

Bir hafta önce bu sektör için yüzde 98,6 kâr artışı öngörülüyordu. Böylece enerji şirketlerinin kârlılığına ilişkin beklenti yalnızca bir haftada 17,3 puan artırıldı.

Bu iyileşmenin arkasında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve rafineri ürünlerinden elde edilen marjların güçlenmesi bulunuyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzında yarattığı belirsizlik ile Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırılar, uluslararası petrol ve yakıt piyasalarında fiyat baskısını artırdı.

Petrol üreticileri yüksek ham petrol fiyatlarından yararlanırken rafineri şirketleri de işlenmiş yakıtların satış fiyatları ile üretim maliyetleri arasındaki farkın genişlemesinden kazanç sağlayabiliyor.

Ancak enerji fiyatlarındaki artışın bütün şirketlere aynı ölçüde yarar sağlamadığı görülüyor.

Petrol üreticileri ve rafineriler açısından gelir artışı sağlayan fiyatlar, enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üretim giderlerini yükseltiyor.

Bu nedenle Avrupa'nın toplam şirket kârlarında beklenen güçlü artış, ekonominin bütün sektörlerinde benzer bir iyileşme yaşandığı anlamına gelmiyor.

Enerji çıkarılınca büyüme yüzde 9,7'ye düşüyor

Avrupa şirketlerinin üçüncü çeyrek kârları için hesaplanan yüzde 21'lik artış beklentisi, enerji sektörünün etkisi çıkarıldığında yüzde 9,7'ye iniyor.

Bu durum, yatırımcıların bilanço döneminde yalnızca toplam kâr artışına değil, büyümenin hangi sektörlerden kaynaklandığına da dikkat etmesini gerektiriyor.

STOXX Europe 600 şirketlerinin üçüncü çeyrek gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 yükselmesi bekleniyor.

Gelir artışı ile kâr artışı arasındaki fark, maliyetlerin ve satış fiyatlarının şirketlerin finansal performansında ne kadar belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

Enerji şirketlerinde yükselen fiyatlar kârlılığı desteklerken diğer sektörlerde ücret, hammadde ve finansman giderleri üzerindeki baskı devam ediyor.

Özellikle yüksek tahvil faizleri, borçlanma ihtiyacı bulunan şirketlerin finansman maliyetlerini artırabiliyor. Bu durum, satışlarını büyüten ancak borç servis giderleri yükselen şirketlerin net kârlarında beklenen iyileşmeyi sınırlayabilir.

Avrupa'da bilanço açıklamaları ilerledikçe şirketlerin fiyat artışlarını müşterilerine ne ölçüde yansıtabildiği ve faaliyet marjlarını koruyup koruyamadığı daha belirgin hale gelecek.

Gayrimenkulde yüzde 71,5'lik düşüş öngörülüyor

Enerji sektöründeki güçlü kâr beklentisinin karşısında gayrimenkul şirketlerinde sert bir gerileme tahmini bulunuyor.

LSEG verilerine göre Avrupa'nın büyük gayrimenkul şirketlerinin üçüncü çeyrek kârlarının yıllık yüzde 71,5 azalması bekleniyor.

Bu rakam, sektörün kesinleşmiş bilanço sonucu değil, şirketlerin henüz açıklamadığı finansal sonuçlara ilişkin analist tahminlerinden oluşuyor.

Gayrimenkul şirketleri açısından yüksek faiz ortamı iki yönlü baskı yaratıyor. Bir yandan borçlanma maliyetleri yükselirken diğer yandan ticari gayrimenkullerin değerlemesi ve yeni yatırım kararları finansman koşullarından etkileniyor.

Gayrimenkul sektörünün performansını belirleyecek unsurlar arasında kira gelirlerinin seyri, portföy değerlemeleri, borç yenileme maliyetleri ve yeni projelere yönelik talep bulunuyor.

Enerji ve gayrimenkul sektörleri arasındaki beklenti farkı 187,4 puana ulaşıyor.

Bu farklılık, Avrupa borsalarında şirketlerin aynı ekonomik ortamdan ne kadar farklı etkilenebildiğini gösteriyor.

Yatırımcılar açısından önümüzdeki dönemde açıklanacak bilançolar, sektörler arasındaki ayrımın beklentilerdeki kadar belirgin olup olmadığını ortaya koyacak.

Türkiye'nin ihracatı için neden önemli?

Avrupa şirketlerinin bilanço görünümü, Türkiye'nin en büyük dış ticaret pazarındaki ekonomik faaliyetler açısından da önem taşıyor.

Türkiye'nin otomotiv, makine, metal, kimya, tekstil ve diğer sanayi ürünlerindeki ihracatının önemli bir bölümü Avrupa'daki şirketlerin üretim ve tüketim talebiyle bağlantılı bulunuyor.

Avrupa'da şirket kârlarının artması, yatırımların ve yeni siparişlerin güçlenmesi için olumlu bir ortam oluşturabilir. Ancak toplam kâr artışının önemli bölümünün enerji sektöründen gelmesi, bu beklentiyi sınırlıyor.

Özellikle enerji yoğun Avrupa sanayi şirketleri, yüksek petrol ve doğalgaz fiyatları nedeniyle üretim maliyetleri üzerinde baskı hissedebilir.

Bu durum, Avrupa'daki üretim hacmini ve ara malı talebini etkilediği ölçüde Türk tedarikçilerin siparişlerine de yansıyabilir.

Diğer yandan Avrupa'daki rafineri ve enerji şirketlerinin güçlü gelir elde etmesi, enerji sektörüne ekipman, mühendislik ve çeşitli sanayi ürünleri sağlayan firmalar için yeni fırsatlar oluşturabilir.

Türkiye açısından belirleyici olan, Avrupa şirketlerinin toplam kârındaki yükselişten çok, sanayi üretimi, yatırımlar ve tüketici talebindeki gelişmeler olacak.

Bilanço sezonunda özellikle otomotiv üreticileri, sanayi şirketleri ve teknoloji gruplarının açıklayacağı sipariş ve yatırım beklentileri, Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı açısından yakından izlenecek.

LSEG'nin tahminlerine göre Avrupa şirketlerinin kârlarında güçlü bir artış yaşanması bekleniyor. Ancak bu büyümenin enerji dışında yüzde 9,7'ye gerilemesi, Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın sektörler arasında eşit dağılmadığını ortaya koyuyor.