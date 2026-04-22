Goldman Sachs'tan petrol piyasasında alarm: Stoklar rekor düşük seviyeye inebilir

Küresel petrol piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisi sürerken, Goldman Sachs analistleri stoklara ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Banka, Hürmüz Boğazı'nda akışın kademeli olarak toparlanması durumunda bile küresel görünür stokların rekor düşük seviyelere gerileyebileceğini değerlendirdi.

Analize göre ateşkes sonrası risk primindeki gerileme ve spot alımlardaki yavaşlama, petrol fiyatlarında kısa vadeli bir gevşemeye neden oldu. Ancak Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının halen normal seviyelerin yalnızca yaklaşık yüzde 10'u civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle stoklardaki azalışın mayıs ayı boyunca sürmesi bekleniyor.

Akış sınırlı, toparlanma kademeli

Uzmanlar, boğazdaki akışın tam kapasiteye dönüşünün zaman alacağını ve arz tarafındaki sıkılığın devam edebileceğini belirtiyor. Bu durum, piyasalarda temkinli görünümün korunmasına neden oluyor.

Yüksek fiyatlar alternatif enerjiye yarıyor

Artan petrol fiyatlarının, alternatif enerji sektörüne olan ilgiyi artırdığı ifade ediliyor. Dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden CATL, yükselen enerji maliyetlerinin elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemlerine olan talebi desteklediğini açıkladı. Şirketin teknoloji yöneticisi Gao Huan, maliyet baskısının sürdürülebilir çözümlere yönelimi hızlandırdığını belirtti.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi uzatma kararına rağmen yüksek seyrini korudu. Brent petrol son iki seansta yaklaşık yüzde 9 yükselerek varil başına 99 doların hemen altında işlem görürken, ABD ham petrolü 90 dolar civarında dengelendi.

Hürmüz'de gerilim sürüyor: Müzakerelerde belirsizlik

Küresel petrol arzının önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kısıtlamalar, piyasalarda oynaklığı artırdı. ABD'nin bazı tankerleri durdurduğu ve çok sayıda gemiyi geri çevirdiği belirtilirken, İran tarafı müdahaleler sürdükçe boğazın açılmasının gündemde olmadığını ifade ediyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin belirsizlikler de devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in planlanan Pakistan ziyaretini iptal etmesi, diplomatik sürece ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraflar arasında nükleer program ve bölgesel gerilimler gibi çözülmemiş başlıklar bulunuyor.