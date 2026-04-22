Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (22 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

Google Haberler

Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorinde indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirim ile birlikte İstanbul'da motorinin litresi 69,26 liraya, Ankara'da 70,38 liraya, İzmir'de 70,66 liraya, doğu illerinde 72,12 liraya gerileyecek.

Cihan Oruçoğlu
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle dalgalı seyrini sürdürse de piyasada dengeye oturma çabaları, motorin fiyatlarında indirimi gündeme getirdi.

Buna göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 69,26 liraya, Ankara’da 70,38 liraya, İzmir’de 70,66 liraya ve doğu illerinde 72,12 liraya gerilemesi öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.56 TL
Motorin: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.67 TL
Motorin: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.94 TL
Motorin: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL

Borsa İstanbul, İngiltere vergi otoritesi tarafından “Tanınmış Borsa” olarak kabul edildiBorsa İstanbul, İngiltere vergi otoritesi tarafından “Tanınmış Borsa” olarak kabul edildiBorsa
Goldman Sachs'tan petrol piyasasında alarm: Stoklar rekor düşük seviyeye inebilirGoldman Sachs'tan petrol piyasasında alarm: Stoklar rekor düşük seviyeye inebilirEnerji
Meyve sebze mamullerinde lider belli oldu: İhracatın yüzde 43’ü bölgedenMeyve sebze mamullerinde lider belli oldu: İhracatın yüzde 43’ü bölgedenTarım
Çok Okunanlar