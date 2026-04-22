Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (22 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle dalgalı seyrini sürdürse de piyasada dengeye oturma çabaları, motorin fiyatlarında indirimi gündeme getirdi.

Buna göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 69,26 liraya, Ankara’da 70,38 liraya, İzmir’de 70,66 liraya ve doğu illerinde 72,12 liraya gerilemesi öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL