Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye başladı

Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarikine yönelik riskleri artırması üzerine Japonya hükümeti petrol rezervlerini piyasaya sunmaya başladı. Kyodo haber ajansının aktardığı bilgilere göre, arz sıkıntısı ihtimalini azaltmak amacıyla ilk aşamada özel sektörün elinde bulunan petrol stokları kullanıma açıldı.

İlk aşamada özel sektör rezervleri devrede

Habere göre, ilk etapta özel şirketlerin elinde bulunan yaklaşık 15 günlük petrol rezervi piyasaya sunuldu. Sürecin ilerleyen aşamasında hükümet kontrolündeki yaklaşık bir aylık rezervin de devreye alınması planlanıyor.

Japonya yönetimi ayrıca petrol rafinerileri ve ticari şirketler için zorunlu tutulan 70 günlük stok bulundurma süresini 55 güne indirerek mevcut rezervlerin kullanımına imkan sağlayacak.

Hürmüz Boğazı endişesi

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının enerji piyasalarında belirsizlik yarattığını belirtti. Kihara, Japonya'nın ham petrol ithalatının mart ayı sonundan itibaren önemli ölçüde azalmasının beklendiğini ifade ederek, piyasaya sunulan petrolün sorunsuz şekilde dağıtılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Japonya'nın rezerv kapasitesi

Japonya'nın 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 470 milyon varil petrol rezervine sahip olduğu belirtiliyor. Bu miktar ülkenin yaklaşık 254 günlük iç tüketimine karşılık geliyor.

Tarihin en büyük rezerv kullanımı planlanıyor

Başbakan Takaiçi Sanae, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada hükümetin rezervlerden yaklaşık 80 milyon varil petrol kullanmayı planladığını duyurmuştu. Sanae, bunun ülke tarihinde gerçekleştirilecek en büyük rezerv kullanımı olacağını ve 2011'deki büyük deprem sonrası piyasaya sunulan miktarın yaklaşık 1,8 katına denk geldiğini belirtmişti.

IEA'dan küresel rezerv kararı

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada üye ülkelerin toplam 400 milyon varil stratejik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Bu miktarın ajans tarihindeki en yüksek rezerv açılımı olduğu ifade edilmişti.