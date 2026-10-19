Kış kapıda, gaz depoları hedefin gerisinde: Avrupa'da fiyatlar yükseliyor
Avrupa'da kış yaklaşırken doğal gaz depolarının doluluk oranları endişe yaratıyor. Stokların mevsim ortalamalarının altında kalmasıyla gaz fiyatlarının aylık yükselişi yüzde 11'i aştı. Dikkatlerin çevrildiği Almanya'da ise depolar yüzde 61 dolu.
Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk oranlarına ilişkin kaygılar fiyatları yukarı taşıyor. Kışa hazırlık için depolardaki gazın yeterli olup olmayacağı tartışılırken, gösterge niteliğindeki Hollanda TTF vadeli kontratının aylık yükselişi yüzde 11'i aştı.
İlk işlemlerde yüzde 1,2 değer kazanan kontrat, megavatsaat başına 88,60 Euro seviyesine çıktı.
Avrupa'nın depoları tarihsel ortalamaların altında
Gaz Altyapısı Avrupa (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği'ndeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 74 seviyesinde bulunuyor. Yılın bu dönemi için tarihsel ortalamaların belirgin biçimde altında kalan oran, bölgenin kışa hazırlığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
Almanya'da hedefle mevcut doluluk arasında fark var
Depolama konusunda dikkatler özellikle Almanya'ya çevriliyor. Ülkedeki tesislerin 1 Kasım'a kadar en az yüzde 80 doluluğa ulaşması gerekirken, mevcut oran yüzde 61'de kalıyor.
Son tarihe yaklaşılırken hedefin 19 puan altında bulunan doluluk seviyesi, Almanya'nın kış öncesi gaz stoklarına yönelik endişeleri öne çıkarıyor.