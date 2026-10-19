Elektrikte fazla teminat 10 iş gününde geri ödenecek

Elektrikte teminat iadesi ve tutarların hesaplanmasına ilişkin kurallar yenilendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 19 Ekim 2026’da yayımlanan düzenlemesi, dağıtım şirketleriyle sistem kullanıcılarının yükümlülüklerini yeniden belirliyor.

Teminat iadesi için talep koşulu

Resmî Gazete’nin 33405 sayılı nüshasında yayımlanan değişiklik, Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında dağıtım şirketlerine sunulan teminatları ilgilendiriyor. Şirketin elinde, kullanıcının bulundurması gereken tutardan daha fazla teminat varsa, kullanıcının talebi üzerine fazla kısım 10 iş günü içinde geri verilecek.

Kapsamdaki kullanıcılar, anlaşmanın 14’üncü maddesine göre belirlenen tutarı kesin ve süresiz banka teminat mektubu ya da nakit olarak sunmakla yükümlü olacak. Tercih edilmesi halinde elektronik teminat mektubu da kullanılabilecek. Bu teminatlar, elektrik aboneliğinde perakende satış sözleşmesi kapsamında alınan güvence bedelinden ayrı bir uygulama oluşturuyor.

Düzenli ödemeye bir aylık iade süresi

Son 24 ay içinde sistem kullanım faturalarını eksiksiz ödeyen ve teminat temerrüdüne düşmeyen kullanıcılar için hesaplamaya esas azami oran en fazla bir kat olarak uygulanacak. Düzenleme, bu koşulları sağlayan kullanıcıların teminat tutarlarının yeni sınıra göre belirlenmesini öngörüyor.

Bu hesaplama sonucunda oluşan fazla tutarlar için ayrıca geçiş hükmü getirildi. Söz konusu teminat iadesi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde dağıtım şirketi tarafından yapılacak. Böylece talebe bağlı 10 iş günlük iade ile yeni hesaplamadan doğan bir aylık iade süresi ayrı ayrı uygulanacak.

Eksik teminat için de 10 iş günü

Teminatın artırılmasını gerektiren durumlarda dağıtım şirketi kullanıcıya yazılı bildirim yapacak. Kullanıcı, bildirimin ardından 10 iş günü içinde ek teminat sunarak yükümlülüğünü yerine getirecek. Gerekli tutarın yüzde 20’si veya daha fazlası kadar teminat eksikliği bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde dağıtım şirketi durumu EPDK’ya bildirecek.

Depolama tesislerine kontrol şartı

Aynı yönetmelik değişikliğiyle elektrik depolama tesisleri için de bir koşul getirildi. Anlaşma gücünün üzerinde kurulu güce sahip depolama tesisi kurmak isteyen tüketiciler, otomatik güç kontrol ünitesi ve enerji kesme sistemi kuracak. Bu sistemler şebekeye enerji verilmesini önleyecek ve şebekeden çekilen gücün anlaşma sınırını aşmamasını sağlayacak.

Teminat iadesi ve diğer yükümlülüklere ilişkin değişiklikler, 19 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.