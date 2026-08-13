Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (13 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorinde ÖTV sıfırlandı: Pompa fiyatları yüzde 13 geriledi
Motorinde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) ağustos ayının kalanında sıfırlanmasının ardından akaryakıt şirketleri pompa fiyatlarını güncellemeye başladı. Düzenlemeyle motorinin litre fiyatında yaklaşık 9,25 liralık düşüş yaşanırken, indirim oranı yüzde 13'ü aştı.
Hükümet, jeopolitik gelişmeler nedeniyle motorin fiyatlarında yaşanan artışların üretici ve tüketici üzerindeki etkisini sınırlamak ve dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla motorinde ÖTV'yi ağustos ayının kalanında sıfırlama kararı aldı.
Kararın ardından akaryakıt dağıtım şirketleri yeni fiyatları pompaya yansıtmaya başladı.
Motorinde 9,25 liralık düşüş
ÖTV'nin sıfırlanmasıyla motorinin litre fiyatında yaklaşık 9,25 liralık gerileme meydana geldi. Böylece motorin fiyatlarındaki düşüş yüzde 13'ü aştı.
İstanbul'da motorin 70,82 liraya geriledi
Yeni fiyatlamayla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 70,82 liraya geriledi. Motorin Ankara'da 71,94 liradan, İzmir'de ise 72,21 liradan satılmaya başlandı.
Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 73,67 lira seviyesine geriledi.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 69.92 TL
Motorin: 70.82 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 69.77 TL
Motorin: 70.68 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 70.89 TL
Motorin: 71.94 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 72.21 TL
Motorin: 72.21 TL
LPG: 33.79 TL