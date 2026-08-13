LNG taşımacılığında dev hamle: Asya’nın en büyük filosu kuruluyor

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Küresel enerji ticaretinin en kritik alanlarından biri haline gelen sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığında büyük bir filo hamlesi geliyor.

Güney Kore merkezli SK Shipping ile H-Line Shipping arasında yapılacak varlık takası sonucunda LNG gemilerinin önemli bölümü tek çatı altında toplanacak. İki şirketin de kontrolünü elinde bulunduran özel sermaye şirketi Hahn & Co., işlemin ardından SK Shipping’in Asya’nın en büyük LNG taşıyıcı operatörüne dönüşeceğini açıkladı.

16 LNG gemisi tek hamlede filoya katılacak

Anlaşmanın merkezinde H-Line Shipping filosundaki 16 LNG taşıyıcısı bulunuyor. SK Shipping bu gemilerle birlikte ilgili uzun vadeli taşıma kontratlarını da devralacak.

Karşılığında H-Line Shipping’e 12 tanker, bu gemilere bağlı uzun vadeli kontratlar ve yaklaşık 300 milyon dolar nakit aktarılacak.

Böylece yalnız gemilerin el değiştirdiği klasik bir filo satışından farklı olarak, gemileri uzun vadede gelir üreten enerji taşıma sözleşmeleri de yeni yapıya taşınmış olacak.

Hamle tamamlandığında LNG taşımacılığındaki ölçek önemli ölçüde tek şirketin kontrolünde yoğunlaşacak.

SK Shipping 32 LNG gemisine ulaşacak

Varlık takasının ardından SK Shipping’in işlettiği LNG taşıyıcılarının sayısı 32’ye çıkacak. Şirketin filosunda ayrıca 14 LPG taşıyıcısı bulunacak.

Bu büyüklük SK Shipping’i LNG gemi sayısı açısından Asya’nın en büyük operatörü yaparken, şirket dünya sıralamasında da üçüncü sıraya yükselecek.

Enerji taşımacılığında ölçek büyüklüğü yalnız gemi sayısı açısından önem taşımıyor. Daha büyük filolar, uzun vadeli kontratların yönetiminden bakım ve finansman maliyetlerine kadar birçok alanda operasyonel avantaj sağlayabiliyor.

Hahn & Co. da yeniden yapılanmayla iki şirketin ölçek ve operasyon verimliliğinin artırılmasını hedefliyor.

Yeni devin adı K-LNG olacak

Filo büyümesinin ardından şirketin adı da değişecek.

SK Shipping’in yeni yapılanma kapsamında K-LNG olarak yeniden markalanması planlanıyor. Böylece şirketin faaliyetlerinin LNG ve gaz taşımacılığı etrafında daha belirgin biçimde konumlandırılması hedefleniyor.

H-Line Shipping ise takas sonrasında tanker ve kuru yük taşımacılığına ağırlık veren bir operatöre dönüşecek.

Yeni yapı, aynı yatırımcının kontrolündeki iki denizcilik şirketinin farklı segmentlerde uzmanlaşmasını sağlayacak. LNG ve LPG gemileri K-LNG tarafında yoğunlaşırken, tanker ve kuru yük operasyonları H-Line bünyesinde kalacak.

LNG talebi filo yarışını hızlandırıyor

Hamlenin arkasındaki temel beklentilerden biri küresel LNG talebinin büyümeye devam etmesi.

Enerji güvenliği kaygıları ve boru hattına bağımlılığın azaltılması, LNG’yi özellikle Avrupa ve Asya açısından stratejik bir enerji kaynağı haline getirirken, deniz yoluyla yapılan ticaret de LNG taşıyıcılarına olan ihtiyacı artırıyor.

Hahn & Co., oluşturulacak daha büyük ölçekli yapının büyüyen LNG talebinden yararlanabilecek konuma geleceğini düşünüyor.

Bu nedenle yapılan varlık takası yalnızca Güney Kore denizcilik sektöründeki bir şirket yeniden yapılanması değil, küresel gaz ticaretindeki filo yarışının da yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kontrol aynı yatırımcıda kalacak

İşlemin dikkat çekici taraflarından biri de iki şirketin zaten aynı yatırımcı tarafından kontrol edilmesi.

Güney Koreli özel sermaye şirketi Hahn & Co., SK Shipping’in kontrol hissesini 2018 yılında satın aldı. H-Line Shipping ise 2014 yılında Hanjin Shipping’in uzun vadeli kuru yük faaliyetlerinin satın alınmasıyla oluşturuldu.

Bu nedenle işlem, bağımsız iki rakip arasında gerçekleşen klasik bir satın almadan çok, aynı yatırım portföyündeki gemi ve sözleşmelerin yeniden dağıtılması anlamına geliyor.

Ortaya çıkacak tablo ise oldukça net: LNG ve LPG taşımacılığı daha büyük tek bir filoda yoğunlaşırken, tanker ve kuru yük faaliyetleri ayrı bir yapı altında sürdürülecek.