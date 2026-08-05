Google Haberler

Motorine üst üste ikinci indirim geliyor: Gözler pompaya çevrildi

Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında 3,97 liralık indirim bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı yetkili makamların kararıyla netleşirken, benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor.

Cihan Oruçoğlu
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (5 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatında 3,97 lira tutarında indirim yapılması bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına aynı tutarda yansıtılıp yansıtılmayacağı ise yetkili makamların değerlendirmesinin ardından netleşecek.

Benzin grubunda ise mevcut durumda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.27 TL
Motorin: 80.01 TL
LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.12 TL
Motorin: 79.87 TL
LPG: 33.19 TL

Ankara:

Benzin: 68.24 TL
Motorin: 81.14 TL
LPG: 33.89 TL

İzmir:

Benzin: 68.52 TL
Motorin: 81.41 TL
LPG: 33.79 TL

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (5 Ağustos Çarşamba Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (5 Ağustos Çarşamba Döviz Kurları)Dolar
Hürmüz için 60 günlük plan: ABD bugün duyurmayı hedefliyorHürmüz için 60 günlük plan: ABD bugün duyurmayı hedefliyorGündem
Çok Okunanlar