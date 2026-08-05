Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (5 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

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Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatında 3,97 lira tutarında indirim yapılması bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına aynı tutarda yansıtılıp yansıtılmayacağı ise yetkili makamların değerlendirmesinin ardından netleşecek.

Benzin grubunda ise mevcut durumda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.27 TL

Motorin: 80.01 TL

LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.12 TL

Motorin: 79.87 TL

LPG: 33.19 TL

Ankara:

Benzin: 68.24 TL

Motorin: 81.14 TL

LPG: 33.89 TL

İzmir:

Benzin: 68.52 TL

Motorin: 81.41 TL

LPG: 33.79 TL