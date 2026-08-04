Irak Petrol Bakanı duyurdu: Türkiye-Irak enerji hattında yeni dönem başlıyor

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Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyir, Türkiye ile imzalanan anlaşma kapsamında günlük petrol ihracatının 700 bin varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya değerlendirmelerde bulunan Hudayyir, "Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında günlük 700 bin varilden fazla ihracat hedefliyoruz" dedi.

Mevcut mutabakatlar bir yıl uzatıldı

Hudayyir, Irak ile Türkiye arasında 1 Ağustos'ta önemli bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti. Anlaşmayla petrol alanındaki mevcut mutabakatların bir yıl süreyle uzatıldığını aktaran Hudayyir, bu dönemde uzun vadeli bir çerçeve anlaşmanın hazırlanacağını kaydetti.

Irak Petrol Bakanı, "Türk tarafıyla, 1 Ağustos'ta imzalanan önemli bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma, petrol alanındaki mevcut mutabakatların bir yıl uzatılmasını ve bu süre içinde uzun vadeli bir çerçeve anlaşma taslağının hazırlanmasını öngörüyor" dedi.

Anlaşma doğrultusunda, Irak'ın güneyindeki petrol sahalarından kuzeyde bulunan boru hatlarına taşınacak petrol miktarının günlük 700 bin varilin üzerine çıkarılması planlanıyor.

İran ile Hürmüz görüşmeleri sürüyor

Hudayyir, Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin güvenli ve kesintisiz geçişinin sağlanması için İran'la görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi.

Tarafların birkaç gün içinde anlaşmaya varmasının umut edildiğini ifade eden Hudayyir, Irak hükümetinin temel hedefinin komşu ülkelerle iletişimi güçlendirmek, ortaklıklar kurmak ve yatırım işbirliklerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Petrol gelirleri altyapıya aktarılacak

İhracatın artırılması ve uluslararası şirketlerle yapılan sözleşmelerin geliştirilmesiyle elde edilecek gelirin ülkenin kalkınmasında kullanılacağını belirten Hudayyir, şunları kaydetti:

"İhracatın artırılması ve uluslararası şirketlerle yapılan sözleşmelerin geliştirilmesinden elde edilecek mali gelirler; sağlık, eğitim ve ulaşım alanlarında altyapı projelerinin inşası ve yenilenmesinin yanı sıra Irak'taki insan kaynaklarının geliştirilmesi için kullanılacak."