Savaş Aramco'ya yaradı: Petrol devi beklentileri aştı

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Saudi Aramco, savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesi ve Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakan boru hattı üzerinden ihracatını sürdürmesinin etkisiyle ikinci çeyrekte kâr artışı kaydetti.

Şirketin salı günü açıkladığı finansal sonuçlara göre düzeltilmiş net kâr, geçen yılın aynı dönemindeki 25,2 milyar dolardan 33,4 milyar dolara yükseldi. Böylece kâr, yıllık bazda yüzde 33 artış gösterdi.

Açıklanan sonuç, Bloomberg tarafından derlenen ve analistlerin ortalama 31,1 milyar dolarlık beklentisini de geride bıraktı.

İhracat stratejik altyapıyla sürdürüldü

Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, savaş sırasında operasyonların devam ettirilmesinde şirketin altyapı yatırımlarının etkili olduğunu belirtti.

Nasser, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmek için "Doğu-Batı Boru Hattı, depolama kapasitesi ve ihracat terminalleri gibi stratejik altyapılara" güvendiğini açıkladı. Söz konusu imkânların, önemli projeler ilerletilirken üretim ve ihracatın devam etmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Temmuz saldırılarının etkisi değerlendiriliyor

Aramco, temmuz ayında düzenlenen saldırılarda kritik altyapısının hedef alındığını bildirdi. Şirket, saldırıların operasyonlar ve finansal performans üzerindeki olası etkilerinin incelenmeye devam ettiğini belirtti.

Çeyrek sonu itibarıyla saldırıların şirketin faaliyetleri veya finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin görülmediği kaydedildi.

Petrol ürünlerindeki yüksek fiyatlar kârı destekledi

Şirket, ham petrolün yanı sıra motorin ve jet yakıtı gibi petrol ürünlerindeki güçlü fiyat artışlarından da yararlandı. Bu ürünlerdeki yükselişin sıklıkla ham petrol fiyatlarındaki artış oranını geride bıraktığı belirtildi.

ABD ile İran arasındaki geçici barış anlaşmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 75 doların altına gerilese de motorin ve jet yakıtı fiyatları yüksek seviyelerini korudu.

Saudi Aramco'nun ortalama petrol satış fiyatı, geçen yıl varil başına 66,70 dolar seviyesindeyken bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 108,10 dolara çıktı.