Ukrayna'nın İHA saldırıları Rusya'da akaryakıt krizini derinleştirdi

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Ukrayna'nın son aylarda Rus petrol rafinerilerine yönelik gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırıları, Rusya'nın akaryakıt tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açtı. CNN'in derlediği bilgilere göre, Rusya'nın uluslararası alanda tanınan 83 bölgesinin 50'den fazlası resmi olarak yakıt tedarikinde sorun yaşandığını kabul ederken, ülkenin birçok noktasında benzin satışına kısıtlama getirildi.

Benzin alımına sınır getirildi

Yakıt arzındaki sıkıntının günlük yaşama da yansıdığı belirtiliyor. Bazı bölgelerde akaryakıt istasyonları sürücülerin satın alabileceği benzin miktarını sınırlandırırken, stokçuluğu önlemek amacıyla bidonlara yakıt satışı da kısıtlandı. Habere göre bazı istasyonlarda bekleme süreleri 18 saate kadar ulaştı.

İrkutsk bölgesinde karaborsada yüksek fiyatla yakıt sattıkları belirlenen dört kişiye para cezası uygulanırken, bölge yönetimi yüksek alarm durumuna geçti ve bidonlara yakıt satışını yalnızca acil durum hizmetleriyle sınırlandırdı.

Kriz Kırım'dan ülke geneline yayıldı

Yakıt sıkıntısının ilk olarak Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da belirginleştiği ifade edildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, 21 Haziran'da sivillere akaryakıt satışı durduruldu.

Daha sonra sorun Rusya'nın farklı bölgelerine yayıldı. İrkutsk ve Transbaykal dahil en az üç bölgede yüksek alarm ilan edilirken, yaşananların artık yalnızca bölgesel bir lojistik sorunu olmaktan çıktığı değerlendiriliyor.

Üretim iç talebin gerisinde kaldı

Enerji analiz şirketi Kpler'in analisti Sumit Ritolia, Rusya'nın benzin üretiminin iç talebin yaklaşık yüzde 20 altında seyrettiğini ve rafineri faaliyetlerinin son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini söyledi.

Uzmanlara göre asıl sorun, saldırıya uğrayan rafinerilerin tekrar tekrar hedef alınması nedeniyle onarım çalışmalarının üretimi normale döndürememesi. Bu durum, akaryakıt arzında kalıcı baskı oluşturuyor.

Putin'den yeni önlemler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin planlı rafineri bakımlarını kısalttığını, dizel ihracatına sınırlama getirilmesini değerlendirdiğini ve akaryakıt ithalatını artırdığını açıkladı.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Rusya'nın Hindistan'dan benzin ithalatına başladığı belirtilirken, Kommersant gazetesi de arzı artırmak amacıyla daha düşük kaliteli benzinin iç piyasaya sunulmasının gündemde olduğunu yazdı.

Moskova da hedef oldu

CNN'e göre Ukrayna, son dönemde Moskova çevresindeki enerji altyapısını da hedef aldı. Başkent yakınındaki Kapotnya Rafinerisi bir hafta içinde ikinci kez saldırıya uğrarken, Ukrayna ordusu Rusya'nın en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu Omsk'a da İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Omsk'taki hasarın boyutu ise henüz netlik kazanmadı.

Enflasyon baskısı arttı

Rus yetkililer yakıt piyasasında ciddi bir kriz yaşandığı iddialarını reddetse de Rusya Merkez Bankası, motorlu taşıt yakıtı üretimindeki geçici daralmanın enflasyon baskısını artırdığını bildirdi.

Uzmanlara göre Ukrayna'nın düşük maliyetli İHA saldırıları yalnızca askeri hedefleri değil, Rusya'nın enerji altyapısını ve akaryakıt tedarik zincirini de baskı altına alarak ülkenin ekonomik dayanıklılığını test eden yeni bir aşamaya geçmiş durumda.