OPEC+ üretim artışı kararı sonrası petrol yatay seyrediyor

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Yedi OPEC+ ülkesi ağustos ayından itibaren petrol üretimi miktarını günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. Kararın ardından küresel piyasalarda brent petrol varil başına yüzde 0,58 düşüşle 71,70 dolara geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 0,36 değer kaybederek 68,44 dolardan işlem görüyor. Kartel üyesi ülkeler pazar günü düzenledikleri toplantıda üst üste beşinci ayda da arzı yükseltme yönünde mutabık kaldı.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman planlanan yeni küresel petrol üretimi artışına katılım sağlıyor. Üretici ittifak yayımladığı resmi bildiride piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edeceğini duyurdu. Kartel istikrarı desteklemek amacıyla temkinli bir yaklaşım benimsemenin önemini vurguladı. Belirlenen üretim hedefleri yükselirken küresel piyasalara sunulan fiili tedarik miktarı aynı oranda artış göstermedi.

Hürmüz Boğazı nakliye hatlarında sevkiyat hacmi dengeleniyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran ile yaşadığı askeri çatışmalar Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan tanker hareketliliğini olumsuz etkiledi. Bölgesel gerilim Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak gibi büyük üreticilerin petrol üretimi kapasitesini artırma kabiliyetini sınırladı. Pazar analistleri hedeflenen üretim kotalarına tam olarak ulaşılamadığını belirtiyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise 1 Mayıs tarihinde OPEC üyeliğinden ayrılmıştı.

Washington ve Tahran arasındaki geçici mutabakat sonrasında ticari gemiler su yolunu yeniden kullanmaya başladı. İran yönetimi gemilerin engelsiz geçişine onay verirken ABD ticari liman ablukasını kaldırdı. Boğazdaki sevkiyat hacmi savaş öncesi normal seviyelerin yüzde 40 altında kalmaya devam ediyor. Körfez ihracatındaki kademeli dönüş fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Rusya ve Körfez ihracatı küresel piyasalardaki arzı destekliyor

Yapılan güncel araştırma sonuçlarına göre OPEC ham petrol üretimi haziran ayında bir önceki aya kıyasla günlük 3,3 milyon varil arttı. Toplam petrol üretimi miktarı günlük 19,43 milyon varil seviyesine ulaşarak son yirmi yılın en düşük seviyesinden güçlü bir dönüş kaydetti. Körfez üreticilerinin sevkiyatları ise haziran ayında günlük 10 milyon varilin üzerine çıktı.

Küresel piyasalara yönelik ek arz Rusya üzerinden gelmeye devam ediyor. Ukrayna tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırıları Rusya içerisindeki birçok petrol rafinerisine hasar verdi. Moskova yönetimi rafineri hasarları nedeniyle küresel petrol üretimi arzını doğrudan ham ihracata yönlendirdi. Rusya'nın batı limanlarından yapılan ham petrol sevkiyatları haziran ayında tarihi zirve seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar ek OPEC+ arzı ile Körfez ihracatındaki toparlanma eğilimini dengeliyor. Brent ve WTI fiyatları haftalık bazda yatay bir seyir izliyor. Piyasalar Hürmüz Boğazı deniz taşımacılığının geleceğine odaklanırken Washington ile Tahran arasındaki nihai barış müzakereleri petrol üretimi fiyatlamalarını etkilemeyi sürdürüyor.