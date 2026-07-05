Opec+ petrol üretimini ağustosta günlük 188 bin varil artırıyor
OPEC+ ülkeleri, pazar günü ilerleyen saatlerde yapacakları resmi toplantı öncesinde ağustos ayı petrol üretim kotalarını günlük 188 bin varil artırma konusunda prensipte anlaştı. Gruba yakın kaynaklar, bu miktardaki bir artışın en olası karar olduğunu belirtiyor. Üye ülkeler, küresel piyasalardaki arz talep dengesini gözeterek üretim hedeflerini yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor.
Kartel, küresel enerji talebindeki değişimlere yanıt vermek adına esnek bir strateji yürütüyor.
Görüşmelere yakın bir kaynak, petrol kotalarındaki bu güncellemenin ağustos ayından itibaren geçerli olacağını aktardı. Üretici ülkeler, resmi toplantıda bu artışı onaylayarak piyasaya sunacakları fiziki petrol miktarını resmen ilan edecek.
Küresel enerji piyasalarında dengeler değişiyor
Enerji piyasası analistleri, günlük 188 bin varillik bu hamlenin küresel petrol fiyatları üzerindeki olası etkilerini inceliyor. Yatırımcılar, OPEC+ grubunun arz politikasındaki bu esnekliği yakından takip ediyor. Üye ülkeler, resmi oturumda alacakları nihai kararla birlikte yılın geri kalanına ilişkin üretim projeksiyonlarını da netleştirecek.
Petrol üreticisi ülkeler, küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimini ve ham petrol stoklarındaki son durumu değerlendiriyor. Alınacak bu karar, küresel rafinerilerin ham petrol tedarik zincirini ve sevkiyat planlamalarını doğrudan şekillendirecek.
Resmi açıklamanın, pazar günkü bakanlar toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.