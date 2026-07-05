Opec+ petrol üretimini ağustosta günlük 188 bin varil artırıyor

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Kartel, küresel enerji talebindeki değişimlere yanıt vermek adına esnek bir strateji yürütüyor.

Görüşmelere yakın bir kaynak, petrol kotalarındaki bu güncellemenin ağustos ayından itibaren geçerli olacağını aktardı. Üretici ülkeler, resmi toplantıda bu artışı onaylayarak piyasaya sunacakları fiziki petrol miktarını resmen ilan edecek.

Küresel enerji piyasalarında dengeler değişiyor

Enerji piyasası analistleri, günlük 188 bin varillik bu hamlenin küresel petrol fiyatları üzerindeki olası etkilerini inceliyor. Yatırımcılar, OPEC+ grubunun arz politikasındaki bu esnekliği yakından takip ediyor. Üye ülkeler, resmi oturumda alacakları nihai kararla birlikte yılın geri kalanına ilişkin üretim projeksiyonlarını da netleştirecek.

Petrol üreticisi ülkeler, küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimini ve ham petrol stoklarındaki son durumu değerlendiriyor. Alınacak bu karar, küresel rafinerilerin ham petrol tedarik zincirini ve sevkiyat planlamalarını doğrudan şekillendirecek.

Resmi açıklamanın, pazar günkü bakanlar toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.