OPEC'ten kritik rapor: Petrol üretiminde sert düşüş!

OPEC'in Nisan 2026 raporuna göre, OPEC+ ülkelerinin toplam ham petrol üretimi mart ayında önemli bir düşüş kaydetti. Üretim, bir önceki aya kıyasla günlük 7,70 milyon varil azalarak 35,06 milyon varile geriledi.

OPEC üyelerinde güçlü düşüş

OPEC üyelerinin üretimi martta günlük 7,88 milyon varil azalışla 20,79 milyon varile indi. En büyük düşüşler Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te gerçekleşirken, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'da da üretim geriledi. Buna karşılık Venezuela ve Nijerya sınırlı artış kaydeden ülkeler arasında yer aldı.

OPEC dışı üretimde artış beklentisi

Raporda, OPEC+ dışı ülkelerin sıvı yakıt üretiminin 2026'da günlük 0,6 milyon varil artarak 54,8 milyon varile çıkacağı öngörüldü. Bu artışta ABD, Brezilya, Kanada ve Arjantin'in başı çekmesi bekleniyor. 2027'de de benzer bir artışla üretimin 55,4 milyon varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Talep beklentisi korunuyor

OPEC, küresel petrol talebine yönelik 2026 yılı büyüme tahminini günlük 1,4 milyon varil olarak sabit tuttu. Çin'e ilişkin ilk çeyrek verileri yukarı yönlü revize edilirken, ikinci çeyrekte Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle talepte geçici bir zayıflık öngörüldü. Bu düşüşün yılın ikinci yarısında telafi edilmesi bekleniyor.

OECD ve gelişen ülkelerde görünüm

OECD ülkelerinde petrol talebinin 2026'da sınırlı artış göstermesi beklenirken, büyümenin ağırlıklı olarak OECD dışı ülkelerden gelmesi öngörülüyor. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri talep artışının ana sürükleyicileri olurken, Afrika ve Latin Amerika'nın da katkı sağlaması bekleniyor.

OPEC, 2027 yılı için küresel petrol talep artışı tahminini günlük 1,3 milyon varil olarak korudu. Talep artışının büyük bölümünün OECD dışı ülkelerden gelmeye devam edeceği değerlendiriliyor.