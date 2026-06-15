Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mı gelecek? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (15 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları)

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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. ABD ve İran arasında sağlanan ön mutabakatın jeopolitik riskleri azaltacağı beklentisi petrol fiyatlarında satış baskısı oluşturdu.

Gelişmelerin etkisiyle motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatında değişiklik beklenmiyor

Motorin fiyatlarında indirime gidilmesi öngörülürken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 65,23 TL'ye, Ankara'da 66,35 TL'ye ve İzmir'de 66,63 TL'ye gerileyecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.03 TL

Motorin: 66.41 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.87 TL

Motorin: 66.25 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.99 TL

Motorin: 67.51 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir:

Benzin: 64.27 TL

Motorin: 67.78 TL

LPG: 31.79 TL