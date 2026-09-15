Petrol fiyatları fırladı: Orta Doğu'da arz endişesi büyüyor

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Petrol fiyatları, Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin endişelerin yeniden artmasıyla yükselişini sürdürdü. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin görüşmelerin ertelenmesi, petrol piyasasında jeopolitik risk primini artırdı.

Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor.

Brent petrol vadeli işlemleri bu sabah yüzde 1,6 yükselerek varil başına 107,39 dolara çıktı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise yüzde 1,7 artışla 103,09 dolara yükseldi.

Husilerden Suudi Arabistan'a yeni saldırılar

İran destekli Yemenli Husiler, pazartesi günü Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Grubun Kızıldeniz boyunca stratejik noktalardaki varlığını güçlendirmesi de bölgedeki petrol sevkiyatlarına yönelik endişeleri artırdı.

Husilerin bulunduğu noktaların, Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik yeni saldırılara imkân sağlayabileceği belirtiliyor.

Geçen hafta düzenlenen saldırıların Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattını devre dışı bırakmasının ardından gerçekleştirilen yeni saldırılar, ülkenin petrol ihracatına yönelik riskleri daha da artırdı.

Analistler, Husilerin saldırılarıyla Orta Doğu'daki çatışmada yeni bir cephenin açıldığına dikkat çekerken gelişmelerin küresel petrol arzının yüzde 4 ila yüzde 5'lik ek bölümünü riske atabileceğini tahmin ediyor.

Hürmüz görüşmelerine erteleme

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik görüşmelerden geldi.

Umman, İran ile Körfez ülkeleri arasında boğazın yeniden açılması amacıyla pazartesi günü yapılması planlanan toplantıyı erteledi. Maskat yönetimi görüşmeler için yeni bir tarih açıklamadı.

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının savaş öncesindeki seviyelerin çok altında kalması, küresel ham petrol arzındaki sıkışıklığın kısa vadede giderilemeyeceğine ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

İran ayrıca Panama bayraklı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken deniz mayınlarıyla vurulduğunu ileri sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiayı yalanladı.

İran'dan ABD'ye şartlı mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir barış anlaşması yapmak istediği yönündeki açıklamasını pazartesi günü yineledi.

Tahran yönetimi ise Trump'ın açıklamasını reddederek şartları yerine getirilmeden ABD ile görüşme yapılmayacağını bildirdi. İran'ın öne sürdüğü şartların başında, ABD'nin haziran ayında sağlanan ancak daha sonra geçerliliğini yitiren ateşkesin koşullarına uyması geliyor.

Petrol piyasasının gözü Hürmüz'de

Hürmüz Boğazı, küresel petrol piyasasının en kritik geçiş noktalarından biri olmayı sürdürüyor. ABD-İran savaşı öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri bu güzergâhtan taşınıyordu.

Boğazdaki sevkiyatın düşük seviyelerde kalması ve Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına yönelik saldırıların artması, küresel arzda daha büyük kesintiler yaşanabileceği endişelerini güçlendiriyor. Gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında jeopolitik risk priminin yüksek kalabileceği değerlendiriliyor.