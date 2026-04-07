Petrol fiyatları yeniden yükselişte

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından yükselişe geçti.

Trump'ın, belirlenen süreye kadar taleplerinin karşılanmaması halinde İran'ın kritik altyapısını hedef alabileceğini söylemesi piyasaları hareketlendirdi.

Fiyatlar son yılların zirvesine yakın

Brent petrol, önceki seansta kaydedilen yüzde 0,7'lik artışın ardından varil başına 110 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolü ise Haziran 2022'den bu yana en yüksek kapanışını yaparak yaklaşık 113 dolar seviyesine ulaştı. Brent petrol şu sıralarda 111 dolar civarında ve ABD ham petrolü ise 115 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, Brent petrolünün 111,36 doların üzerinde kalabilmesi halinde 119 dolar seviyesinin yeniden mümkün olduğunu ve geri çekilmelerde ise desteklerin 108,87 ve 106,42 dolarda olduğunu belirtiyor.

"Her köprüyü yok edebiliriz"

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile yürütülen görüşmelerin "iyi gittiğini" belirtirken, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını "çok büyük bir öncelik" olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı, TSİ gece yarısı saat 03.00'e kadar anlaşma sağlanamaması halinde İran'ın karşılaşabileceği sonuçlara ilişkin sert ifadeler kullandı. ABD ordusunun "yarın gece saat 12'ye kadar İran'daki her köprüyü yok edebileceğini" söyleyen Trump, elektrik santrallerinin de "yanan, patlayan ve bir daha asla kullanılamayacak" hale getirilebileceğini dile getirdi.

Bu senaryo Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak değerlendirilirken uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalara yol açabilir.

İran'dan misilleme uyarısı

Tahran yönetimi ise olası saldırılara karşılık olarak Basra Körfezi'ndeki enerji altyapılarını hedef alabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun küresel enerji arzında yeni sıkıntılara yol açabileceği ifade ediliyor.

Altıncı haftasına giren çatışmalar, petrol piyasalarında dalgalanmayı artırırken arz tarafında ciddi bir baskı oluşturdu. Uzmanlar, yaşanabilecek yeni gelişmelerin küresel yakıt tedarikinde daralmayı derinleştirebileceği ve ekonomik etkilerin büyüyebileceği görüşünde.