Güney Kore'den Hürmüz gerilimi sonrası alternatif rota

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda süren gerilimin enerji arzına etkilerini sınırlamak amacıyla ham petrol sevkiyatında alternatif bir güzergâhı devreye alma kararı aldı. Yeni plan kapsamında petrolün Kızıldeniz üzerinden taşınmasına izin verilecek.

The Korea Herald'ın aktardığına göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanı Hwang Jong-woo, Devlet Başkanı Lee Jae Myung başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararı duyurdu. Buna göre ham petrol, Suudi Arabistan'ın doğusundaki sahalardan boru hatlarıyla Yanbu Limanı'na ulaştırılacak, ardından tankerlerle sevkiyat gerçekleştirilecek.

Güvenlik şartı vurgusu

Hwang, söz konusu güzergâhın yalnızca güvenlik kriterlerini karşılayan tankerler tarafından kullanılabileceğini belirtti. Alternatif rotanın, mevcut jeopolitik riskler karşısında enerji arz güvenliği açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

"Belirli düzeyde riski kabul etmek zorundayız"

Kabine toplantısında konuşan Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise alternatif ithalat yollarının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Ülkenin enerji arzını sağlamak için belli düzeyde riski kabul etmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.