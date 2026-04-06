Gaz yağına bir günde yüzde 12 zam: Litre fiyatı 103 lirayı aştı

Akaryakıt fiyatlarındaki sert artışta, küresel petrol piyasasında süren yükseliş etkili oldu.

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim, özellikle İran kaynaklı risklerin büyümesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki tedarik aksaklıkları, petrol fiyatlarını yukarı taşırken bu durum rafine ürün fiyatlarına da zam olarak yansıyor.

Brent petrol fiyatları son haftalarda 100 doların üzerine çıkarken, piyasalar Hürmüz Boğazı’ndaki akışın yeniden sağlanıp sağlanamayacağına odaklanmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin verdiği son tarih de piyasalardaki tansiyonu yükselten unsurlar arasında yer alıyor.

Gaz yağı nedir?

Kerosen olarak da bilinen gaz yağı, ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen düşük viskoziteli ve yanıcı bir hidrokarbon ürünü olarak öne çıkıyor. Geçmişte daha çok aydınlatma ve ısınmada kullanılan bu ürün, günümüzde başta havacılık olmak üzere bazı tarım ekipmanları ve sanayi uygulamalarında da kullanılmaya devam ediyor.