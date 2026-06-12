Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor

Petrol fiyatları cuma günü varil başına 1 doların üzerinde değer kaybetti. Trump yönetiminin İran topraklarına yönelik planladığı saldırıları iptal etmesi piyasadaki arz endişelerini hafifletti. Fiyatlar hafta başındaki karşılıklı saldırıların ardından tırmanan çatışma korkularının azalmasıyla önceki seanstaki kayıplarını genişletti. Brent petrol vadeli işlemleri 0410 GMT itibarıyla 1,83 dolar veya yüzde 2 düşüşle 88,55 dolara indi. ABD Batı Teksas türü ham petrol ise 1,60 dolar veya yüzde 1,8 değer kaybederek 86,11 dolara geriledi.

İran yönetimini çok sert vurmakla tehdit eden Trump perşembe günü planlanan saldırıları durdurdu. Trump görüşmelerin ilerlediğini ve Hürmüz Boğazı rotasını nakliyeye yeniden açacak bir barış anlaşmasını hafta sonu imzalayabileceklerini aktardı. İran cephesindeki yarı resmi Fars haber ajansı ise Tahran yönetiminin henüz herhangi bir anlaşma metnini onaylamadığını duyurdu. IG piyasa analisti Tony Sycamore yaşananların yeni bir sahte şafak olabileceğini ancak piyasanın hızlı ve net tepki verdiğini belirtti. Sycamore fiyatlar 80 doların alt bandındaki destek seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü risklerin devam edeceğini vurguladı.

Petrol nakliyatında kriz endişesi sürüyor

Tahran yönetimi gemi trafiğinin halihazırda ciddi şekilde sınırlandığı Hürmüz Boğazı için perşembe günü kapatma kararı aldı. İranlı yetkililer su yolundan geçmeye çalışan tüm gemilere ateş açacaklarını bildirdi. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarının beşte biri normal şartlarda Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Tahran yönetiminin aylardır sürdürdüğü abluka enerji fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor. İran devlet medyası cuma günü güçlerinin bir tankerin koordinasyon sağlamadan boğazdan geçişini engellediğini aktardı. ABD ordusu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ticari gemilerin su yolundan geçişe devam ettiğini duyurdu.

ING analistleri cuma günü paylaştıkları notta ateşkesin uzatılmasını kesin bir durum olarak görmediklerini vurguladı. Analistler nükleer görüşmeler ilerlemezse son derece kırılgan olan ateşkesin kolayca çökebileceğini ifade etti. Kurum uzmanları petrol akışı temmuz ayı sonuna kadar yeniden başlamazsa piyasanın bir dönüm noktası yaşayacağını öngörüyor. Uzmanlar azalan stok seviyeleri ve mevsimsel olarak güçlenen talebin fiyatları varil başına 120 ila 130 dolar bandına çıkarabileceğini hesaplıyor.

Küresel talep için OPEC revizyonu geldi

OPEC perşembe günü 2026 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini aşağı çekti. Örgüt daha önce günlük 1,17 milyon varil olarak açıkladığı büyüme beklentisini günlük 970 bin varil seviyesine düşürdü. Üretici grubu böylece üst üste ikinci kez aşağı yönlü revizyon yaptı. Örgüt tüketimin ilerleyen dönemde toparlanacağını belirterek 2027 yılı talebi büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi. Yeni dönem beklentisi 190 bin varil artışla günlük 1,73 milyon varil seviyesine ulaştı.