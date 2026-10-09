Petrol fiyatlarında İran etkisi: Brent 102,90 dolara geriledi

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Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 102,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 105,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 104,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 102,90 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,38 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamasının Orta Doğu'daki arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.