Petrol piyasasında 2027 uyarısı: JPMorgan tahminlerini düşürdü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

JPMorgan, 2026 yılının ikinci yarısı ile 2027 yılına ilişkin Brent petrol fiyatı beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Banka tarafından yayımlanan raporda, Brent petrolün 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 86 dolar/varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Yılın son çeyreğine ilişkin ortalama fiyat tahmini ise 80 dolar/varil olarak açıklandı.

2026 yıl sonu beklentisi 78 dolar

JPMorgan, Brent petrolün 2026 yılını 78 dolar/varil seviyesinde tamamlamasını bekliyor. Banka, 2027 yılı geneline ilişkin tahmininde ise daha belirgin bir düşüş öngördü.

Rapora göre Brent petrolün 2027 yılı ortalamasının 64 dolar/varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.