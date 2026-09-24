Petrol piyasasında hesaplar şaştı: Beklentinin tam tersi oldu

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artarak 426 milyon 400 bin varile yükseldi.

Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 700 bin varil azalması yönündeydi.

Benzin stokları geriledi

Ticari ham petrol stoklarında artış görülürken, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinde düşüş yaşandı.

Ticari stoklara dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları 400 bin varil azalarak 284 milyon 600 bin varile geriledi.

Aynı dönemde benzin stoklarında da düşüş kaydedildi. Ülkedeki benzin stokları 1 milyon 700 bin varil azalarak 206 milyon varil seviyesine indi.

Petrol üretiminde sınırlı düşüş

ABD'nin ham petrol üretimi de haftalık bazda hafif geriledi. Günlük üretim, 12-18 Eylül haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 939 bin varil oldu.

Petrol ticaretinde ise hem ithalat hem de ihracat tarafında belirgin düşüş görüldü.

ABD'nin günlük ham petrol ithalatı önceki haftaya göre 1 milyon 181 bin varil azalarak 5 milyon 877 bin varile geriledi. Günlük ham petrol ihracatı da 1 milyon 550 bin varillik düşüşle 3 milyon 281 bin varil olarak gerçekleşti.

Yıllık üretim beklentisi açıklandı

EIA'nın eylül ayında yayımladığı "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporunda, ABD'nin petrol üretimine ilişkin yıl geneli beklentisine de yer verildi.

Rapora göre ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.