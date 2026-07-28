Petrol sert düştü: İki günde yüzde 9'dan fazla değer kaybetti

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ABD ile İran arasında yeniden başlayan diplomatik temaslara ilişkin beklentiler, küresel petrol piyasasında sert satış dalgasını beraberinde getirdi. Geçen hafta Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle 100 doların üzerine çıkan Brent petrol, son iki işlem gününde yaşanan sert düşüşle 88 doların altına geriledi.

Asya işlemlerinde Brent petrolün varili yüzde 0,6 düşüşle 87,85 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 0,8 kayıpla 81,96 dolara indi. Her iki gösterge de önceki seansta yüzde 9'dan fazla değer kaybetmişti.

Diplomasi beklentisi fiyatları aşağı çekti

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Tahran arasında çatışmayı sona erdirmeye yönelik görüşmeler yürütüldüğünü açıklaması etkili oldu. ABD'nin yeni saldırıları durdurmasının ardından İran'ın da misilleme saldırılarını askıya alması ve Çin'in diplomatik girişimlere destek verdiğine ilişkin haberler piyasalardaki risk algısını azalttı.

Böylece yatırımcılar, Orta Doğu'da petrol arzını sekteye uğratabilecek senaryolara yönelik pozisyonlarını azaltmaya başladı.

Hürmüz Boğazı yakından izleniyor

Buna karşın uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin henüz normale dönmediğine dikkat çekiyor. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiği boğazdaki gelişmelerin, önümüzdeki dönemde fiyatların yönü açısından belirleyici olacağı belirtiliyor.

Piyasalar, İran ile Umman arasında deniz taşımacılığının yeniden güvenli şekilde başlamasına yönelik görüşmeleri yakından takip ederken, müzakerelerin başarısız olması ya da bölgede yeni saldırıların yaşanması halinde petrol fiyatlarında jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesinden endişe ediliyor.

Kazakistan'dan arzı rahatlatan gelişme

Petrol arzına ilişkin olumlu gelişmeler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları nedeniyle aksayan Kazakistan'ın ana petrol ihracat terminalinde yüklemeler yeniden başladı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, Rusya'nın Novorossiysk Limanı yakınındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinde iki tankerin yeniden yükleme yaptığını açıkladı. Bu gelişme, küresel ham petrol arzına yönelik endişelerin bir miktar azalmasına katkı sağladı.