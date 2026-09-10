Petrol şokunun faturası 100 milyar doları geçti: Hidrojen yatırımları hızlandı

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Orta Doğu’daki savaşla birlikte yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları, enerji ithalatına bağımlı ülkelerin fosil yakıtlara ödediği faturayı hızla büyüttü. Avrupa ve Asya’daki enerji ithalatçılarının yalnızca ilk iki ayda yüksek fosil yakıt fiyatları ve destek önlemleri nedeniyle 100 milyar dolardan fazla ek maliyet üstlendiği hesaplanıyor.

Enerji şoku, yıllardır yüksek maliyet ve yetersiz talep nedeniyle beklenenden yavaş ilerleyen temiz hidrojen yatırımlarını da yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Hükümetler için hidrojen artık yalnızca karbon salımını azaltmanın değil, petrol ve doğal gaz ithalatına bağımlılığı sınırlamanın da araçlarından biri olarak görülüyor.

İki aylık enerji şokunun faturası 100 milyar doları aştı

Hydrogen Council hesaplamalarına göre Avrupa ve Asya’daki enerji ithalatçısı ekonomilerin Orta Doğu’daki savaşın ilk iki ayında karşı karşıya kaldığı ilave fosil yakıt ve mali destek faturası 100 milyar doların üzerine çıktı.

Air Liquide Üst Yöneticisi ve Hydrogen Council Eş Başkanı François Jackow, mevcut enerji şokunun hükümetleri enerji güvenliği konusunda yeniden düşünmeye zorladığını belirtiyor.

Petrol ve doğal gaz tedarikinin az sayıdaki üretici ülkeye ve kritik deniz yollarına bağımlı olması, fiyat artışlarının kısa sürede tüketiciye, sanayiye ve kamu bütçelerine yansımasına neden oluyor.

Özellikle Avrupa, Japonya ve Güney Kore gibi enerji ithalatına yüksek ölçüde bağımlı ekonomiler açısından sorun yalnızca yüksek fiyat değil. Arzın kesintiye uğrama ihtimali de hükümetlerin enerji kaynaklarını çeşitlendirme arayışını hızlandırıyor.

Temiz hidrojen yatırımları 130 milyar doları geçti

Enerji güvenliği tartışması büyürken küresel temiz hidrojen yatırımlarında da yeni bir eşik aşıldı.

Hydrogen Council'ın 2026 verilerine göre nihai yatırım kararı alınmış veya bağlayıcı taahhüt aşamasına geçmiş temiz hidrojen projelerine ayrılan sermaye 130 milyar doların üzerine çıktı. Bir yıl önce aynı rakam yaklaşık 110 milyar dolar seviyesindeydi.

Dünya genelinde 570'ten fazla proje bu kategoriye girerken projelerin yaklaşık yüzde 90'ı halihazırda işletmede veya inşaat aşamasında bulunuyor.

Bu yatırımların tamamlanması halinde yıllık yaklaşık 6,9 milyon ton temiz hidrojen üretim kapasitesinin ortaya çıkması bekleniyor.

Sektör açısından dikkat çeken değişim, hidrojen projelerinin uzun süre sunumlarda ve yatırım planlarında kalan bir teknoloji olmaktan çıkıp fiziksel üretim tesislerine dönüşmeye başlaması.

Çin üretimde, Avrupa yatırımda öne çıkıyor

Temiz hidrojen yarışında ülkeler arasında belirgin bir rekabet oluşmuş durumda.

Çin, kesinleşmiş yenilenebilir hidrojen üretim kapasitesinin yarısından fazlasını elinde bulunduruyor. Ülkenin elektrolizör üretimindeki güçlü konumu da yeni tesislerin maliyetlerini düşürme konusunda Pekin'e avantaj sağlıyor.

Avrupa ise taahhüt edilen yatırım büyüklüğü açısından dünyanın en önemli pazarlarından biri olmayı sürdürüyor. Buna karşılık yüksek elektrik fiyatları, düzenlemeler ve hidrojenin fosil yakıtlara göre pahalı kalması birçok projenin ilerleme hızını sınırlıyor.

ABD'de ise düşük karbonlu hidrojen projeleri öne çıkıyor. Enerji güvenliğinin yeniden kritik hale gelmesi, daha önce yalnızca iklim politikaları üzerinden değerlendirilen projelerin stratejik yatırım olarak görülmesini sağlıyor.

Bu yarışın önemli taraflarından biri de sanayi politikası. Hidrojen üretimi kadar elektrolizörler, boru hatları, depolama tesisleri, liman altyapısı ve yakıt hücreleri için kurulacak tedarik zincirleri de ülkeler arasında yeni bir rekabet alanı oluşturuyor.

En büyük sorun hâlâ maliyet ve alıcı bulmak

Yatırım rakamlarının büyümesine rağmen temiz hidrojen sektörünün önündeki temel sorunlar ortadan kalkmış değil.

Özellikle yenilenebilir elektrik kullanılarak üretilen yeşil hidrojen, birçok bölgede doğal gazdan üretilen geleneksel hidrojene göre hâlâ daha pahalı. Çelik, ağır taşımacılık ve bazı sanayi uygulamalarında maliyet farkı şirketlerin uzun vadeli satın alma sözleşmesi imzalamasını zorlaştırıyor.

Bu nedenle son yıllarda çok sayıda proje ertelendi, küçültüldü veya tamamen iptal edildi. Üretim kapasitesi büyürken aynı hızda kalıcı talep yaratılmaması sektörün en önemli darboğazı olmaya devam ediyor.

Buna karşılık son enerji şoku hesapları değiştiriyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan sert yükselişler, hidrojenin yalnızca üretim maliyeti üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmadığını gösteriyor.

Enerji ithalatına bağımlı ülkeler açısından tedarik güvenliği, fiyat oynaklığı ve kriz dönemlerinde kamu bütçesine çıkan ek maliyet de denkleme girmiş durumda.

İlk iki ayda 100 milyar doları aşan ilave enerji faturası bu nedenle hidrojen sektörünün en güçlü yeni argümanına dönüşüyor. Hükümetlerin önündeki soru artık yalnızca temiz hidrojenin ne kadar pahalı olduğu değil, yeni bir petrol ve doğal gaz krizine bağımlı kalmanın ne kadara mal olacağı.